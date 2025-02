'Grande dia': Trump comemora vitória de partido conservador na Alemanha

O presidente americano, Donald Trump, chamou a vitória dos conservadores nas eleições legislativas alemães - marcadas por um avanço importante da extrema direita - de "um grande dia para a Alemanha e para os Estados Unidos".

"Assim como nos Estados Unidos, as pessoas na Alemanha se cansaram da agenda sem bom senso, especialmente em energia e imigração, que permaneceu por tantos anos", disse Trump em uma publicação escrita em maiúsculas em sua plataforma Truth Social. "É um grande dia para a Alemanha", acrescentou.

As primeiras pesquisas de boca de urna apontam que a conservadora União Democrata Cristã (CDU) combinada com seu parceiro bávaro, a União Social Cristã (CSU), foi a legenda mais votada do pleito, com cerca de 29% dos votos, cacifando Merz a ocupar o posto de chanceler federal e substituir o impopular Scholz na chefia do governo alemão.

Apesar de ter superado o Partido Social-Democrata (SPD) de Scholz, a CDU/CSU não assegurou maioria entre as 630 cadeiras no Bundestag. Assim, a legenda ainda terá que costurar alianças com outras siglas para solidificar a ascensão de Merz ao posto e garantir a formação de um governo estável. Até lá, Scholz deve permanecer no posto interinamente.

Castigado por desaprovação recorde, o atual chanceler federal e o SPD devem obter apenas 16% dos votos — o pior resultado da legenda em mais de um século -, levando o partido a cair para a terceira posição entre as maiores bancadas do Bundestag, algo que também não era observado desde o fim do século 19.

* com informações da DW.