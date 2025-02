Com o Congresso nas mãos, Trump enfrenta resistência nos tribunais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não tem encontrado grandes barreiras políticas para tentar colocar em prática seus mais polêmicos projetos. Com o Congresso liderado por republicanos alinhados ao presidente, e a maioria republicana tanto na Câmara quanto no Senado, os tribunais vêm se tornando a última barreira para que Trump consiga remodelar o governo e aumentar seus poderes como presidente.

O que aconteceu?

Decretos executivos de Trump estão sendo frequentemente contestados na Justiça dos EUA. O governo promete combater essas decisões, mas, ao mesmo tempo, envia sinais contraditórios sobre se cumprirá as determinações do Judiciário.

Mais de 70 processos foram movidos contra atos do governo que integram a agenda de Trump, segundo levantamento do site Axios. Mais de 20 decisões judiciais suspenderam ações previstas em decretos executivos do presidente.

A maioria das contestações na Justiça, segundo o levantamento, refere-se a temas que foram bandeiras de campanha. Entre elas, mudanças em quadros de funcionários federais, deportações de imigrantes, o DOGE (Departamento de Eficiência Governamental), liderado por Elon Musk, e mudanças nos direitos das pessoas trans.

Três juízes federais ordenaram a suspensão de um decreto de Trump assinado logo no primeiro dia de governo. Trata-se do decreto que visava acabar com a garantia de cidadania americana para pessoas que nascerem nos EUA, independentemente da situação imigratória dos pais. Na última terça-feira (18), um juiz manteve a suspensão do decreto, rejeitando uma tentativa de Trump de interromper uma das várias liminares federais contra a medida, de acordo com informações do portal Bloomberg Law.

O presidente já entrou com um recurso na Suprema Corte dos EUA no caso relacionado à disputa sobre se o presidente pode ou não demitir o chefe de uma agência independente. Este é o primeiro de muitos desafios que provavelmente chegarão à mais alta instância da Justiça dos EUA.

Apesar das suspensões de decretos, Trump também tem obtido algumas decisões favoráveis. Na quinta-feira (20), um juiz federal decidiu manter as demissões em massa de funcionários públicos, rejeitando a tentativa de um grupo de sindicatos de impedir que oito agências realizem as demissões em massa, incluindo os departamentos de Defesa, Saúde e Serviços Humanos, Proteção Financeira ao Consumidor e de Assuntos de Veteranos.

A decisão, porém, não é definitiva. Trata-se de uma vitória momentânea para o governo, que tenta reduzir o que considera como gastos públicos fraudulentos e desnecessários. Na decisão, o juiz Christopher Cooper, de Washington, afirmou que muito provavelmente não tem o poder para julgar o caso, e que os sindicatos devem impetrar suas queixas em um órgão trabalhista federal que analisa as disputas entre sindicatos e agências federais.

Musk x Justiça

Outro grande ponto de questionamentos é o papel de Elon Musk no governo. A principal contestação é sobre quais tipos de informações privadas sobre cidadãos e organizações ele pode ou não ter acesso.

Apesar das várias decisões suspensas, Trump e Musk obtiveram uma vitória na Justiça na última terça-feira. Um juiz federal indeferiu um pedido para bloquear o DOGE de demitir funcionários federais, ou de obter acesso a certos bancos de dados governamentais.

Porém, outro juiz federal bloqueou temporariamente o acesso do DOGE aos sistemas de dados do Departamento do Tesouro. Outras ações relativas ao acesso de Musk e sua equipe a diferentes bancos de dados seguem pendentes.

Como Trump reagirá?

Há dúvidas sobre se Trump irá acatar todas as decisões judiciais. Embora ele tenha afirmado que irá acatá-las, aliados têm demonstrado dúvidas quanto a isso. O vice-presidente J.D. Vance disse neste mês que "juízes não têm permissão para controlar o poder legítimo do Executivo", declaração na qual Musk e outros republicanos demonstraram concordar.

E os democratas?

No campo político, congressistas democratas estão se articulando para agirem assim que Trump desrespeitar uma decisão judicial de grande impacto. Eles têm se reunido com procuradores gerais estaduais, escritórios de advocacia, especialistas constitucionais e organizações de defesa para preparar uma resposta, segundo informações do jornalista Andrew Solender, da Axios.

(Com informações da Reuters)