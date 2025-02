Trégua em 'perigo': Israel e Hamas trocam acusações sobre violação de termos do acordo

Faltando uma semana para o fim da primeira fase da trégua, Israel e o Hamas acusaram-se mutuamente de violar termos do acordo de trocas. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse, no domingo (23), que a libertação de prisioneiros palestinos por Israel seria adiada até que o Hamas encerrasse as "cerimônias humilhantes" para os reféns libertados. Com isso, o Hamas acusou Israel de colocar em risco a trégua em Gaza.

O movimento islâmico palestino Hamas acusou o governo de Israel de colocar em risco o acordo de trégua temporária na Faixa de Gaza, cuja primeira fase expira em alguns dias, ao bloquear a libertação de prisioneiros palestinos.

O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmou, após uma reunião de segurança, que decidiu adiar a libertação dos 602 prisioneiros palestinos, planejada para sábado (22) como parte do frágil acordo de cessar-fogo em Gaza, até que a libertação dos próximos reféns israelenses pelo Hamas seja garantida "sem cerimônias humilhantes", disse Netanyahu.

"À luz das repetidas violações do Hamas, incluindo as cerimônias humilhantes que desonram nossos reféns e o uso cínico dos reféns para fins de propaganda, foi decidido adiar a libertação dos terroristas [prisioneiros palestinos, nota do editor], que estava programada, até que a libertação dos próximos reféns seja garantida sem cerimônias humilhantes", disse Benjamin Netanyahu em um comunicado de seu gabinete.

No sábado, na Faixa de Gaza, o Hamas cumpriu sua parte do acordo e libertou os seis reféns previstos, no que seria a sétima troca de reféns por prisioneiros palestinos, sob o acordo que entrou em vigor em 19 de janeiro por um período inicial de 42 dias. No entanto, os membros do grupo armado islâmico palestino realizaram uma espécie de desfile de apresentação dos reféns israelenses em palanques diante de multidões, antes de encaminhá-los aos agentes do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).

A decisão anunciada por Israel de não libertar os mais de 600 detidos em troca de seis reféns israelenses, torna ainda mais incerta a continuação do cessar-fogo, cuja primeira fase termina em 1º de março sem que os termos da segunda etapa tenham sido negociados.

Ao mesmo tempo, Israel anunciou que havia esvaziado três campos de refugiados no norte da Cisjordânia ocupada de seus 40 mil habitantes, onde o exército vem realizando uma vasta operação há um mês, com ordens de não permitir seu retorno.

O exército também anunciou o envio de uma unidade de tanques para Jenin e disse que expandiria ainda mais suas operações no norte do território.

Encenações do Hamas foram denunciadas

Esta troca foi ofuscada pela confusão em torno do destino da refém israelense Shiri Bibas, finalmente confirmada morta na manhã de sábado. Mas foi marcada, como as anteriores, por encenações do Hamas que exibiu reféns em pódios, de frente para a multidão, antes de entregá-los ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha.

Desde que o cessar-fogo entrou em vigor no território palestino em 19 de janeiro, após 15 meses de guerra, trocas de reféns e prisioneiros acontecem toda semana. Em cada ocasião, com exceção da primeira libertação de reféns, o Hamas encenou uma série de eventos em Gaza, incluindo o desfile de reféns escoltados por homens armados e encapuzados em um palco e os forçaram a falar ao microfone diante de uma multidão para dizer que estavam sendo bem tratados por seus captores.

Essas encenações foram denunciadas em diversas ocasiões por Israel, pela ONU e pela Cruz Vermelha.

Por sua vez, o Hamas acusou Israel no domingo de "colocar todo o acordo de trégua em sério perigo" e pediu aos países mediadores, "em particular os Estados Unidos", que "pressionem o inimigo" para "libertar imediatamente este grupo de prisioneiros".

Tanto na Faixa de Gaza quanto na Cisjordânia, famílias esperaram em vão pela libertação de seus entes queridos. "Nosso Senhor nos dará paciência e esperaremos até que nossos filhos sejam libertados", disse Umm Alaa, uma mulher que veio esperar a libertação de seu filho em Ramallah, na Cisjordânia.

O CICV apelou repetidamente ao Hamas para realizar essas liberações "com dignidade e discrição", apelos que o Hamas rejeitou. Na quinta-feira, o Hamas até encenou a entrega dos corpos dos reféns em caixões, em uma cerimônia que atraiu muitas críticas, inclusive da ONU. "O desfile de corpos que ocorreu esta manhã é hediondo e cruel, e vai contra o direito internacional", disse Volker Türk, chefe de direitos humanos da ONU.

Em Ramallah, na Cisjordânia ocupada, centenas de parentes de detidos se reuniram e souberam da paralisação de sua libertação no meio da noite. Em questão de minutos, eles passaram da alegria ao desespero, como relatou o correspondente especial da RFI, Pierre Olivier.

Alguns não veem seus entes queridos há vários anos e terão que ter paciência, como uma mulher que não vê o marido há 22 anos: "Estou com raiva e arrasada! Mas somos fortes e espero que os prisioneiros sejam libertados em breve", disse.

Dos 251 reféns sequestrados em 7 de outubro de 2023, 62 permanecem detidos em Gaza, dos quais 35 morreram, segundo o Exército israelense. O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, alertou no sábado que o Hamas seria "destruído" se não libertasse "imediatamente" todos os reféns.

Desde que a trégua começou em 19 de janeiro, 29 reféns israelenses, incluindo quatro mortos, foram entregues a Israel em troca de mais de 1.100 detidos palestinos. Segundo o Hamas, apenas quatro reféns mortos ainda terão que ser devolvidos a Israel antes do fim da primeira fase do acordo. O movimento disse estar pronto para libertar "de uma só vez" todos os reféns que ainda mantém presos durante a segunda fase, que deve encerrar definitivamente a guerra.

(RFI com AFP)