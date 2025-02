Trecho de rodovia no Acre se rompe após chuva forte e isola cidades

Do UOL, em Brasília

As equipes do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) foram deslocadas neste domingo (23) para realizar um reparo na BR-364, em Tarauacá, no Acre, após chuva forte romper trecho da rodovia.

O que aconteceu

Trecho de rodovia rompido isolou cidades. A BR-364 dá acesso às cidades de Feijó, Tarauacá e Cruzeiro do Sul. Com o rompimento, elas ficaram isoladas.

Dnit interditou o local para realizar serviço. O rompimento foi na altura do km 532,82, a cerca de 400 km de Rio Branco, e teve a passagem bloqueada para que o departamento iniciasse o reparo.

Chuvas em Rio Branco deixam bairros alagados. Aproximadamente 17 bairros foram atingidos pelas enxurradas na capital do Acre neste final de semana. De acordo com Defesa Civil de Rio Branco, 1.200 famílias podem ter sido impactadas.

Moradores ficaram desabrigados. A Prefeitura de Rio Branco informou que 21 pessoas foram levadas para um abrigo público, enquanto cerca de 200 pessoas estão em casas de familiares.