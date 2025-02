Simule as possíveis coalizões de novo governo na Alemanha - Para liderar um governo estável, o futuro chanceler federal tem que garantir mais de 50% dos votos no Parlamento. Caso nenhum partido obtenha essa marca, é necessária a formação de uma aliança partidária..Na Alemanha, os eleitores não votam diretamente nos candidatos a chanceler, mas em seus partidos.

Para conseguir liderar um governo estável, um pretendente a chanceler federal precisa garantir mais de 50% dos votos no Bundestag, a câmara baixa do Parlamento alemão. Caso nenhum partido obtenha essa marca sozinho, é necessária a formação de uma aliança.

Normalmente, a iniciativa para liderar a costura de uma coalizão de governo e propor quem será o novo chanceler federal cabe à legenda que conquistar mais cadeiras no Parlamento. Entretanto, não é inédito que um candidato conquiste a chancelaria sem que seu partido tenha terminado em primeiro lugar nas eleições. Isso já ocorreu nos pleitos de 1969, 1976 e 1980 na antiga Alemanha Ocidental.

Todos os partidos atualmente com bancadas no Bundestag descartam categoricamente uma cooperação com a ultradireita Alternativa para a Alemanha (AfD), o que torna uma participação da legenda no próximo governo altamente improvável.

Confira quais as possíveis coalizões de novo governo na Alemanha: