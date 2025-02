Não é problema recusar quem faz apologia ao crime, diz secretário de Nunes

O secretário Municipal de Cultura e Economia Criativa de São Paulo, Totó Parente, diz ser favorável ao conteúdo do projeto de lei que ficou conhecido como "Anti-Oruam", que proíbe a contratação de artistas que façam apologia ao consumo de drogas e ao crime organizado em eventos promovidos pelo poder público.

O que aconteceu

Secretário diz não ver problema no município se recusar a contratar quem faz apologia ao crime. Apesar disso, ele afirmou ser contra nomear um projeto de "anti-isso" ou "a favor daquilo". A conversa com o secretário ocorreu na segunda (17), antes de Oruam ser detido no Rio de Janeiro. O artista teria dado um "cavalo de pau" para fugir de uma blitz na quinta (20), segundo a PM.

Eu sou contrário de nominar anti-isso ou a favor daquilo. É uma coisa que eu não gosto tanto. Sem entrar na questão de censura, eu não acho problema nenhum o município se recusar a contratar quem faz apologia ao crime. Não estou dizendo que é o caso desse ou daquele artista. Do ponto de vista geral, não tenho nada contra o projeto.

Secretário Municipal de Cultura, Totó Parente, sobre o projeto 'anti-Oruam'

Oruam acumula mais de 10 milhões de ouvintes mensais no Spotify e algumas de suas músicas já estiveram entre as mais ouvidas do país. Ele é filho de Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, que está preso. Em um show no festival Lollapalooza de 2024, o cantor vestiu uma camiseta que pedia liberdade para o pai.

Projeto de lei foi apresentado pela vereadora Amanda Vettorazzo (União) na Câmara Municipal de São Paulo e replicado em outras 12 capitais. Apesar de não citar o nome do cantor no texto, a parlamentar batizou o PL de "anti-Oruam" e criou um site com o nome e fotos dele para incentivar vereadores a protocolarem proposta semelhante em outras cidades. Pesquisadores e ativistas acusam a vereadora de tentar censurar e perseguir movimentos periféricos, como o funk e o rap.

Na última semana, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), defendeu o projeto e disse que Amanda Vettorazzo não atacou o funk ou ao rap. Segundo ele, a vereadora associou a proposta a apenas uma pessoa específica.

O prefeito disse numa entrevista que qualquer expressão artística que faça apologia ao crime não terá apoio de recurso público. O projeto em si é uma decisão da Câmara. A nós cabe acompanhar a discussão, é uma decisão do Poder Legislativo. Totó Parente

Secretário criticou a disputa ideológica pela cultura e diz que a sociedade cansou dessa briga entre esquerda e direita. "A vida é inteligente fora dessa disputa. Vamos dialogar com todo mundo porque a cultura é a representação do sentimento da cidade. Já sentei com os vereadores mais à direita e conversei com gente da esquerda. O nosso posicionamento é defender uma cultura ampla para todos".

Parente se diz "radicalmente de centro" e afirma que quer apaziguar as discussões ideológicas na Cultura. "Você piscou de um lado, você é fascista, piscou do outro lado, você é comunista. As pessoas estão muito apaixonadas, tudo muito acalorado. O meu papel aqui é justamente tentar distensionar e me manter no meio. Nesse caso, ser radicalmente de centro".

O projeto

Amanda Vettorazzo afirma que quer proibir shows com apologia ao crime para crianças e adolescentes com dinheiro público. Segundo a vereadora, as músicas de Oruam "abriram as porteiras para que rappers e funkeiros começassem a produzir músicas endeusando criminosos e líderes de facções".

Como mostrou o UOL, ofensiva chegou a Câmaras Municipais de outras 12 capitais. Deputados estaduais e federais e um senador também apresentaram propostas com teor semelhante. Em Santa Catarina, o governador Jorginho Mello (PL) sancionou uma lei que proíbe a reprodução de músicas, videoclipes e coreografias que façam apologia ao crime, ao uso de drogas ou a sexo nas escolas públicas e privadas do estado. Já o prefeito de Carmo do Rio Claro (MG), Filipe Carielo (PSD), proibiu especificamente o funk nas escolas.