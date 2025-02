PT ensaia mea culpa e vê comunicação como calcanhar de Aquiles de Lula 3

Do UOL, no Rio

A festa de aniversário de 45 anos do PT, neste sábado (22), no Rio, celebrou o passado do partido, mas foi utilizada para alinhavar o que ministros veem como principal entrave do governo: a comunicação.

A reportagem perguntou a três ministros, um senador, além de Marcelo Freixo, presidente da Embratur, e José Dirceu, figura histórica do PT, sobre os motivos que levaram à queda da popularidade de Lula. Todos citaram a comunicação.

O que aconteceu

22.fev.2025 - Randolfe Rodrigues tira foto com público na festa de aniversário de 45 anos do PT, neste sábado (22), no Rio. Imagem: Luís Adorno/UOL

"Circunstancial". Para Randolfe Rodrigues, senador do PT pelo Amapá e líder do governo Lula no Congresso Nacional, os dados de diagnóstico não refletem o prognóstico que o governo tem.

Nosso atleta número um ficou no departamento médico de outubro até janeiro. Tivemos também a circunstância decorrente do Pix. Além de tudo isso, tivemos o pico do dólar em dezembro. A questão do Pix foi reduzida e o preço dos alimentos está reduzindo Randolfe Rodrigues (PT-AP)

22.fev.2025 - Rui Costa na festa de aniversário de 45 anos do PT Imagem: Luís Adorno/UOL

"Precisamos evitar comunicar depois". Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, afirmou que o governo não pode ficar eufórico quando a pesquisa é positiva, nem pode ficar depressivo quando tem oscilações negativas. "Tem que identificar o que motivou isso para corrigir rumos", disse.

Precisamos melhorar muito a comunicação para que o povo brasileiro tenha a nítida percepção de como era antes e de como está agora. Quem sai na frente na informação termina ficando com uma margem maior Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil

"Tem que aprender fazer melhor". Marcelo Freixo, presidente da Embratur, afirmou que ontem recebeu o resultado do melhor mês de janeiro de todos os tempos do turismo internacional. "Os números mostram um país valorizado do lado de fora e gerando emprego e renda do lado de dentro", argumentou.

Hoje não basta ter os fatos. Tem que ganhar a narrativa dos fatos. É algo que a gente tem que aprender a fazer melhor Marcelo Freixo, presidente da Embratur

Volta à base

Gastar sola de sapato. O presidente Lula afirmou que políticos do PT não podem pisar na periferia apenas de 4 em 4 anos, para pedir votos. A afirmação foi dita tanto por José Dirceu, como pela ministra Anielle Franco, da Igualdade Racial.

A pesquisa é uma foto, não é um filme. Tivemos altos e baixos nos nossos governos. Não há nada que não possa mudar a partir de ações nossas. E o presidente tem consciência disso. José Dirceu, ex-ministro de Lula

Resiliência. Dirceu afirmou que o mundo mudou, o Brasil mudou e que o PT precisa mudar. "E o PT tem força pra isso, com os militantes filiados, nas periferias, nos bairros, ocupando os territórios, discutindo, debatendo", disse.

Não esquecer quem votou. Anielle complementou: "Não adianta estar eleito, chegar no lugar que está e não lembrar de onde veio. Não adianta não estar conectada com a base. Tem que ter contato diário para lembrar porque está eleito. Sempre vou defender isso. É necessário ser permanente isso."

Acordos para 2026

Disputa do ano que vem. Já Márcio França, ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, disse que, ainda assim, não há nenhum candidato à altura de Lula para 2026.

22.fev.2025 - Márcio França (à dir.), ministro do Empreendedorismo na festa de aniversário de 45 anos do PT Imagem: Luís Adorno/UOL

Lula tem a noção do todo, que a gente não tem. Esse governo, em números, é muito melhor. Agora, ele está no momento de saber qual partido vai estar com ele em 2026 Márcio França, ministro do Empreendedorismo

"Na última reunião ministerial, ele perguntou para vários ministros: 'seu partido vai estar comigo?'. As pessoas não sabem dizer. Os partidos são comandados por presidentes muito de São Paulo. E, lá, tem uma estrutura densa entre o estado e a prefeitura. Então acho que é essa a dúvida", disse França.

Processo legal para golpistas

Questionados pela reportagem sobre a denúncia da Procuradoria-Geral da República, os entrevistados pela reportagem foram unânimes: devem ter direito à ampla defesa, julgados e, se condenados, responsabilizados.

Espero que a todos eles sejam garantidos os direitos que estão na Constituição. Esta é a beleza da democracia: ela assegura seus direitos até para aqueles que conspiram contra ela Randolfe Rodrigues

Têm que ser julgados. Eles pedem anistia sem nem terem sido julgados ainda. A expectativa é que a Justiça cumpra o seu papel da melhor maneira possível Anielle Franco

Festa do PT

22.fev.2025 - Marcelo Freixo (centro), presidente da Embratur, na festa de aniversário do PT Imagem: Luís Adorno/UOL

Cerimônia de aniversário de 45 anos do PT. A festa aconteceu nesta sexta (21) e sábado (22) na zona portuária do Rio. A celebração ocorreu num momento em que Lula tem aprovação de apenas 24% da população e a legenda adotou uma regra que permite que parlamentares se candidatem mais de três vezes para o mesmo cargo.

Menor aprovação na presidência. A fatia de eleitores que considera ótimo ou bom o governo de Lula era de 35% em dezembro e, até o começo de fevereiro, havia caído 11 pontos percentuais. Contribuíram para isso polêmicas como a que envolveu mudanças no Pix, explorada pela oposição.