Prefeito de Vitória (ES) é agredido durante desfile de escola de samba

O prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), foi agredido na madrugada desse domingo (23) no Sambão do Povo, na capital capixaba. Em vídeos registrados do momento, é possível ver o prefeito caindo de costas após uma mulher o atingir com um pano no rosto.

O que aconteceu

A confusão ocorreu durante o desfile da MUG (Mocidade Unida da Glória). Essa era a quarta escola a se apresentar no Sambão do Povo, por volta da 1h30.

Um militar teria agredido uma funcionária. Ele queria ter acesso à área da imprensa, restrita para os foliões. A mulher teria segurado a blusa do homem, que rasgou, deixando uma arma à mostra. Ele, contrariado, a agrediu.

A equipe do prefeito foi chamada para acalmar os ânimos. Pazolini tentou filmar o comportamento do militar, que arrancou o telefone de sua mão. Isso foi o suficiente para que uma confusão generalizada fosse criada.

O homem, que estava de abadá, foi contido. Em seguida, uma mulher pegou um pano branco e atingiu o prefeito no rosto, que caiu de costas no chão. O homem foi retirado do local.

O prefeito continuou acompanhando os desfiles até o nascer do sol. Em suas redes sociais, diversos stories o mostram tirando foto e curtindo a folia com os cidadãos de Vitória até o dia clarear.

Assessoria de imprensa não atendeu a demanda do UOL. A reportagem entrou em contato por telefone e e-mail para entender o ocorrido, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestações.