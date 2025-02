Papa Francisco teve noite tranquila no hospital, diz Vaticano

O papa Francisco teve uma noite tranquila no hospital, informou o Vaticano na manhã deste domingo (23).

O que aconteceu

"A noite foi tranquila, o papa descansou." O curto comunicado do Vaticano ocorre um dia depois de o último boletim apontar "estado crítico". Divulgado às 19h07 de ontem (hora local), o documento apontou novas complicações que ainda não haviam sido mencionadas. Francisco teve uma crise asmática prolongada, passou por "aplicação de oxigênio em alto fluxo".

O papa também passou por transfusão de sangue. Exames realizados no sábado revelaram uma plaquetopenia (diminuição do número de plaquetas no sangue), associada a uma anemia, o que demandou as transfusões. Pela primeira vez, falou-se em "prognóstico reservado".

Quadro grave. Na análise do pneumologista Elie Fiss, do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, o quadro descrito ontem sinaliza um agravamento considerável nas condições de saúde do pontífice, de 88 anos. Segundo explicou o médico, o alto fluxo de oxigênio é uma terapia respiratória não invasiva cujo objetivo é fornecer oxigênio ao paciente. De acordo com Elie Fiss, os resultados do exame de sangue também indicam um agravamento do quadro.

Francisco está internado no 10° andar do hospital Gemelli, em Roma. O hospital universitário de referência na Itália conta com uma capela onde o papa pode rezar e receber a eucaristia.

Roma vive clima de apreensão

Diante do agravamento do estado de saúde do papa Francisco, o clima em Roma é de apreensão. A notícia de que seu estado continuava crítico e que os médicos temiam por uma infecção generalizada veio no momento em que centenas de peregrinos chegavam à cidade para as celebrações do feriado católico do Jubileu 2025, que acontece a cada 25 anos.

Manifestações de solidariedade se intensificam. Com a ausência do maior representante da igreja católica no Jubileu, as demonstrações de apoio se intensificam na praça São Pedro. Pessoas em toda a América Latina rezam pelo papa Francisco, o primeiro líder da Igreja Católica nascido na região, em meio a atualizações do Vaticano sobre o estado crítico de saúde do pontífice.