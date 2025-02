Papa Francisco continua em estado 'crítico', anuncia Vaticano

O papa Francisco, que está internado devido a uma pneumonia, continua em estado "crítico" e segue recebendo oxigênio, mas não apresentou novas crises respiratórias desde a noite de sábado, informou o Vaticano neste domingo (23).

"A complexidade do quadro clínico e a espera necessária para que as terapias farmacológicas façam efeito exigem manter o prognóstico reservado", de acordo com o último boletim de saúde divulgado.

O jesuíta argentino, de 88 anos, precisou passar por transfusões de sangue para que o nível de hemoglobina subisse, enquanto seu quadro de trombocitopenia (queda no número de plaquetas) permaneceu estável, informaram os médicos do hospital Gemelli de Roma.

"No entanto, alguns exames de sangue mostram uma insuficiência renal inicial, leve, atualmente sob controle", acrescentaram.

"A oxigenoterapia de alto fluxo continua por via nasal", disseram, esclarecendo que o papa está consciente.

"Pela manhã, no apartamento adaptado no 10º andar, ele participou da Santa Missa, com as pessoas que estão cuidando dele durante esses dias de hospitalização", explicou a mesma fonte.

cmk/ljm/jvb/mb/jb/ic/jb

© Agence France-Presse