Em mensagem para o Angelus, papa Francisco diz continuar tratamento 'com confiança'

O papa Francisco, hospitalizado por uma pneumonia bilateral e que permanece em estado crítico, afirmou que continua seu tratamento "com confiança", em uma mensagem escrita para a oração do Angelus dominical.

"Da minha parte, continuo com confiança minha hospitalização (...) seguindo com os tratamentos necessários; e o descanso também é parte da terapia!", afirmou o jesuíta argentino no texto.

Fontes do Vaticano informaram que a mensagem foi escrita nos últimos dias, provavelmente antes de o pontífice sofrer um ataque respiratório no sábado, após o qual a Santa Sé alertou que seu estado "continua crítico".

Francisco agradeceu aos médicos e aos funcionários do hospital romano Gemelli, onde está internado desde 14 de fevereiro devido a uma bronquite que avançou para uma pneumonia bilateral, por sua "atenção e dedicação".

"Nestes dias, recebi muitas mensagens de carinho e fiquei especialmente impressionado com as cartas e os desenhos das crianças", acrescentou o papa.

"Obrigado por esta proximidade e pelas orações de conforto que recebi de todo o mundo!", acrescentou.

Fontes vaticanas disseram neste domingo que o pontífice continua recebendo oxigênio por aparelhos.

