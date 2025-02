São só 5%: por que troca de ônibus poluente por elétrico leva décadas em SP

Do UOL, em São Paulo

Mesmo com um projeto de extinguir todos os ônibus a diesel em curso desde 2009, a cidade de São Paulo não se adaptou para ter uma frota totalmente elétrica. Após quatro governos e uma mudança de metas, o município aguarda aprovação judicial para descartar a obrigação de ter 50% da frota limpa até 2028. A lista de obstáculos até a descarbonização é longa e divide prefeitura, viações e fabricantes de veículos elétricos.

O que aconteceu

Hoje, 95% da frota de ônibus de São Paulo é movida a diesel. O número mostra que a cidade está longe de atingir a meta estipulada em 2018, de ter metade da frota descarbonizada até 2028. Uma mudança de lei em fevereiro de 2025 excluiu a meta em questão, mas foi suspensa na Justiça por "risco de danos ao meio ambiente".

Ao todo, 12 mil ônibus operam na cidade. Desses veículos, 630 se movem por energia limpa. Os dados são da Fetpesp (Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado), que concentra todas as empresas de ônibus da capital, e da SPTrans. Segundo a prefeitura, entre os elétricos, 429 ônibus são movidos a bateria e outros 201 são trólebus (conectados por cabos à rede elétrica da rua).

O que os envolvidos com a descarbonização do transporte citam como percalços:

Projeto da Câmara Municipal de São Paulo, que aprovou lei que exclui meta de 50% da frota limpa até 2028, diz que mercado "precisa de tempo" para se adequar. O texto em questão é a segunda mudança de uma lei de 2009, do governo Gilberto Kassab, que projetava 100% da frota alimentada por combustíveis não fósseis até 2018. A primeira mudança foi feita em 2018, no governo João Dória.

Falta de estrutura de recarga é o maior desafio no momento. É consenso entre prefeitura e viações de ônibus de que não há hoje pontos de recarga suficientes para o abastecimento dos veículos com energia elétrica.

Soluções para falta de locais de abastecimento podem ir de pontos individuais de recarga a hubs coletivos de carregamento. A proposta de mudança de lei aprovada pela prefeitura dá 90 dias para que as viações enviem propostas de adequações de garagem à Enel e dá outros 90 para que a companhia de energia avalie os dados. Ao UOL, a Enel explicou que faz reuniões semanais com as viações e com a SPTrans para analisar "cada uma das possíveis soluções em função das necessidades específicas".

Não há até o momento um balanço de quantas estações de abastecimento são necessárias para que 100% da frota da capital seja elétrica. Questionados, nem a Fetesp nem a Enel informaram quantos pontos de abastecimento seriam necessários. A companhia de energia explicou que o balanço é feito diretamente pelas viações e a federação patronal disse que os desafios logísticos dificultam a estimativa.

Investimento para comprar os ônibus é outro fator, já que um veículo elétrico custa três vezes mais do que um movido a diesel. Enquanto um ônibus "comum" custa R$ 700 mil, uma versão movida a bateria vale, em média, R$ 2,4 milhões. Para a Fetpesp, é necessário "considerar o investimento inicial" a ser feito para transformar a frota totalmente.

A prefeitura tem um plano para disponibilizar R$ 2,6 bilhões às viações. Ao inaugurar obras do terminal Amaral Gurgel em 12 de fevereiro, Ricardo Nunes (MDB) afirmou que o dinheiro seria cedido com carência de 12 meses e juros e taxas abaixo do mercado. O prefeito não detalhou qual seria a porcentagem de juros cobrada às empresas.

"Recompensa" pelo investimento nos elétricos viria a longo prazo, segundo o prefeito. Segundo Ricardo Nunes, o abastecimento dos veículos traria uma economia de R$ 20 mil ao mês e R$ 2,4 milhões em 10 anos. "Uma vez tendo o financiamento com carência e juros baixos, no decorrer do tempo isso se paga.", disse.

Tempo de recarga dos veículos é um desafio logístico. Em nota enviada ao UOL, a Fetpesp afirmou que um ônibus elétrico demora ao menos seis horas para ser recarregado, enquanto um veículo que queima combustível fóssil leva seis minutos. Para as viações, isto faria os veículos terem um retorno demorado às linhas.

Manutenção dos ônibus mais modernos vai exigir mão de obra qualificada, diz federação. Segundo o órgão, mecânicos e motoristas precisarão de preparo para operar os veículos elétricos.

Prefeito diz que mercado não conseguiria produzir veículos a tempo, mas associação desmente fala. Nunes justificou que a descarbonização de metade da frota até 2025 é "utópica", mas a associação de veículo elétrico do Brasil disse que não faltariam veículos para abastecer a cidade até 2028.

Vamos insistir em fazer as coisas que são possíveis. Não adianta trabalharmos com uma situação utópica que não vai se realizar, pois não vai ter ônibus elétrico para vender, não vai ter infraestrutura para poder carregar a bateria.

Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo, em 11 de fevereiro de 2025

A indústria brasileira de ônibus elétricos e componentes tem hoje total condição tecnológica e operacional de produzir os ônibus elétricos requeridos pelas metas anuais de descarbonização da frota da cidade de São Paulo previstas na Lei 16.802/2018 e na licitação pública que a ela se seguiu.

Associação Brasileira do Veículo Elétrico, em 11 de fevereiro de 2025

Gás e mais diesel são alternativas dadas pela prefeitura e pelas viações

Grupo de estudo analisa a possibilidade de abastecimento de veículos por biogás. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, os estudos são feitos pela secretaria de Mudanças Climáticas em parceria com a Comgás. Não há previsão para que os resultados desse estudo sejam apresentados, mas, segundo o prefeito, todas as garagens concessionadas de ônibus da capital têm passagens de gás próximas, o que pode ser uma alternativa de abastecimento menos poluente.

Federação sugere que os ônibus antigos sejam substituídos por veículos ainda a diesel, mas que sigam o padrão Euro VI. O Euro VI é o nome dado a um conjunto de normas definidas pela União Europeia para reduzir as emissões de poluentes de veículos pesados.

Mais urgente e rápido que a substituição da frota por veículos elétricos, seria a substituição dos veículos a diesel fabricados antes de 2024 , por veículos EURO VI.

Fetesp, em nota

Entenda as mudanças na lei sobre descarbonização

A discussão sobre a extinção dos ônibus movidos a diesel em São Paulo dura mais de 15 anos. A Política de Mudança do Clima foi instituída em 2009, na administração de Gilberto Kassab, estabelecendo que até 2018 toda a frota deveria usar combustível renovável não-fóssil.

Em 2018, o prazo para redução foi alterado sob a gestão de João Doria. A nova meta estabelecia que 50% da frota deveria ser livre de combustíveis fósseis até 2028 e 100% até 2038.

Projeto de lei aprovado pela prefeitura em 2025 permitiu que 50% dos veículos ainda fossem comprados a diesel. A lei exige, porém, que os novos veículos sejam menos poluentes do que os atuais em circulação. Após vetos e mudanças, a redação final do substitutivo da lei aponta que os ônibus a diesel podem ser comprados enquanto adequações de infraestrutura fossem feitas nas garagens, melhorando a estrutura para receber ônibus elétricos e a gás.

Substitutivo da lei, que também apaga a necessidade de 50% de frota limpa até ano de 2028, foi aprovado e protocolado no Diário Oficial do município em 7 de fevereiro. Na versão atual, a exigência de frota limpa, que em 2009 era de 100% até 2018, passa a ser de 95% até 2038. O projeto foi suspenso pela Justiça após ação do PSOL. A suspensão ocorre até que a Justiça julgue o caso e dê um parecer definitivo sobre o assunto.