No Sudão, paramilitares e aliados assinam carta para fundar governo paralelo

Os paramilitares das Forças de Apoio Rápido (FSR) e os seus aliados no Sudão assinaram em Nairóbi "uma carta fundadora" de um governo paralelo, apesar dos avisos de um risco de "fragmentação" deste país devastado pela guerra.

O conflito que opôs a FSR ao Exército regular sudanês durante quase dois anos deixou dezenas de milhares de mortos, deslocou mais de doze milhões de pessoas e causou uma catástrofe humanitária.

A carta foi assinada durante uma reunião a portas fechadas durante a noite de sábado para domingo em Nairóbi, num contexto de tensões diplomáticas com o Quênia.

Os signatários do documento, consultados pela AFP, pretendem criar um "governo de paz e unidade" nas áreas do Sudão controladas pelos rebeldes.

Eles se comprometem a "construir um Estado laico, democrático e descentralizado, baseado na liberdade, na igualdade e na justiça, sem preconceitos culturais, étnicos, religiosos ou regionais".

Este "governo", afirmam ainda, terá como objetivo acabar com a guerra, garantir o acesso irrestrito à ajuda humanitária e criar um "novo exército nacional unificado e profissional", refletindo a "diversidade e pluralidade" do Sudão.

Em resposta, o ministro dos Negócios Estrangeiros sudanês, Ali Youssef, declarou neste domingo (23) que o seu país "não aceitará" um "governo paralelo".

Numa coletiva de imprensa com o seu homólogo egípcio, Badr Abdelatty, no Cairo, ele advertiu: "Não aceitaremos que outro país reconheça o que é chamado de governo paralelo".

As Forças Civis Unificadas, uma ampla coligação composta por partidos políticos, representantes da sociedade civil e facções armadas, confirmaram à AFP a assinatura desta carta.

Najm al-Din Drisa, porta-voz desta coligação, disse à AFP que este governo paralelo poderia ser formado "dentro de um mês" no Sudão.

Uma facção do Movimento Popular de Libertação do Norte do Sudão (SPLM-N), liderada por Abdelaziz al-Hilu e que controla partes dos estados do Cordofão e do Nilo Azul, também assinou o texto.

Mohamed Hamdan Daglo, chefe do FSR, não esteve presente mas o seu irmão e número 2 dos paramilitares, Abdel Rahim Daglo, assinou o documento.

Risco de "fragmentação"

A guerra, inicialmente desencadeada por divergências sobre a integração da FSR no exército, dividiu o país, com o exército controlando o leste e o norte do Sudão, e a FSR dominando quase toda a região ocidental de Darfur e partes do sul do país.

Nas últimas semanas, o exército liderou uma ofensiva no centro do país, retomando cidades importantes e quase toda Cartum.

Ele afirmou no domingo ter rompido o cerco à cidade-chave de El-Obeid, no sul do país.

Num comunicado, Nabil Abdallah, seu porta-voz, afirmou que as suas forças "conseguiram reabrir a estrada para El-Obeid e fazer a ligação" com os soldados a leste da cidade, capital do estado do Cordofão do Norte.

O exército e a FSR são acusados ??de crimes de guerra, mas os paramilitares distinguem-se pelas execuções em massa por motivos étnicos, pela violência sexual e pelas graves violações dos direitos humanos nos seus territórios.

A abordagem política da FSR visa reforçar o seu controle sobre Darfur, levando a uma divisão de fato do país, segundo especialistas.

Esta abordagem pode aumentar a "fragmentação" do país e "agravar a crise", alertou quarta-feira o porta-voz do secretário-geral da ONU. A Liga Árabe condenou na quinta-feira "qualquer medida que possa minar a unidade do Sudão ou expor o país ao risco de divisão ou fragmentação".

Segundo a analista política sudanêsa Kholood Khair, a FSR pretende adquirir "uma força aérea", facilitar a entrega de ajuda humanitária e garantir a sua posição.

"Eles querem entrar na mediação como governo e não como milícia", disse ela à AFP.

Cameron Hudson, investigador do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais (CSIS), acredita que a iniciativa visa "alcançar politicamente o que a FSR não consegue alcançar no campo de batalha".

"Interesses comerciais"

O Quênia foi criticado por acolher a iniciativa pelo governo sudanês, que chamou quinta-feira o seu embaixador em Nairóbi, acusando o presidente William Ruto de agir de acordo com "os seus interesses comerciais e pessoais com os patrocinadores regionais da milícia", numa clara alusão aos Emirados Árabes Unidos.

Abu Dhabi é regularmente acusado de apoiar a FSR, o que nega.

No mês passado, o Quênia e os Emirados Árabes Unidos assinaram um acordo econômico descrito como um "marco histórico" pela presidência queniana.

(Com AFP)