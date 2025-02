Nice vence lanterna Montpellier (2-0) e volta a ser 3º colocado da Ligue 1

O Nice recuperou seu lugar no 'pódio' depois de vencer neste domingo (23) o último colocado da Ligue 1, o Montpellier, por 2 a 0, pela 23ª rodada do campeonato francês.

Depois de perder a posição no sábado para o Lille, que venceu o Monaco (2-1), o Nice ultrapassou os 'Dogos' e ficou a três pontos do segundo colocado, o Olympique de Marselha, mas ainda está muito longe do líder Paris Saint-Germain, que visita o Lyon neste domingo na partida que encerra a rodada.

Os gols de Jonathan Clauss e Hicham Boudaoui complicaram ainda mas a situação do Montpellier, que continua a sete pontos da zona de segurança após a quarta derrota consecutiva.

Também na zona de rebaixamento, o Le Havre (17º) perdeu em casa por 4 a 1 para o Toulouse (10º).

Já o Nantes (14º) se distanciou da zona da degola após a vitória por 3 a 1 sobre o Lens (8º). E o Strasbourg (7º) ficou apenas no empate em 0 a 0 em casa com o Brest (9º).

--- Jogos da 23ª rodada do Campeonato francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Rennes - Reims 1 - 0

- Sábado:

Lille - Monaco 2 - 1

Saint-Etienne - Angers 3 - 3

Auxerre - Olympique de Marselha 3 - 0

- Domingo:

Nantes - Lens 3 - 1

Nice - Montpellier 2 - 0

Strasbourg - Brest 0 - 0

Le Havre - Toulouse 1 - 4

Lyon - PSG

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 56 22 17 5 0 59 20 39

2. Olympique de Marselha 46 23 14 4 5 50 29 21

3. Nice 43 23 12 7 4 46 27 19

4. Lille 41 23 11 8 4 38 23 15

5. Monaco 40 23 12 4 7 45 31 14

6. Lyon 36 22 10 6 6 40 27 13

7. Strasbourg 34 23 9 7 7 37 32 5

8. Lens 33 23 9 6 8 26 25 1

9. Brest 33 23 10 3 10 35 38 -3

10. Toulouse 30 23 8 6 9 27 26 1

11. Auxerre 28 23 7 7 9 34 37 -3

12. Angers 27 23 7 6 10 26 34 -8

13. Rennes 26 23 8 2 13 30 32 -2

14. Nantes 24 23 5 9 9 28 40 -12

15. Reims 22 23 5 7 11 26 35 -9

16. Saint-Etienne 19 23 5 4 14 23 53 -30

17. Le Havre 17 23 5 2 16 19 47 -28

18. Montpellier 15 23 4 3 16 21 54 -33

