Mulher escapa por um triz de acidente de trânsito em SC; veja vídeo

Do UOL, Em São Paulo

Uma mulher escapou por poucos centímetros de ser atingida por um carro em Santa Catarina na manhã de sábado (22).

O que aconteceu

O veículo vinha por trás e bateu em um outro carro, estacionado ao lado da mulher. Na sequência, o carro capotou, passando as rodas perto da cabeça dela. O acidente provocou apenas danos materiais.

Motorista estava com pressa para compromisso de trabalho. De acordo com a PM, ele usava um uniforme da empresa e disse que precisara chegar a uma feira, onde trabalharia como representante. Ele não sofreu lesões.

Condutor não apresentava sinais de embriaguez, segundo a PM. A ocorrência foi registrada na rua Senador Nereu Ramos, no centro de Braço do Norte (SC), conforme informações repassadas pelo 35º BPM - Polícia Militar de Braço do Norte.

Mulher que escapou do acidente não esperou a chegada da PM. Após a perícia, o boletim de ocorrência foi registrado e os veículos, removidos pela seguradora.