Som do R.E.M.: por que comercial de Médicos Sem Fronteiras deu certo aqui

"Everybody hurts sometimes

Everybody cries

Everybody hurts, sometimes"

É provável que você conheça esses versos. A música "Everybody Hurts", da banda norte-americana R.E.M., é um sucesso lançado em 1993, mas há 14 anos uma versão cover embala um dos comerciais mais populares da TV brasileira: o da organização humanitária Médicos Sem Fronteiras, que atende populações em emergências, como conflitos armados e desastres naturais.

Como a ideia nasceu?

O comercial começou a rodar em outubro de 2011 no Brasil, após ideia da então diretora de captação, Flavia Tenenbaum.

Ela se inspirou em um vídeo do escritório norueguês da organização, exibido durante uma conferência internacional no mesmo ano e direcionado a atrair grandes doadores. A produção de sete minutos trazia fotos da atuação da Médicos Sem Fronteiras ao som do R.E.M.

Para a TV, foi feito um vídeo menor, adaptado aos moldes de um comercial. Hoje, vão ao ar duas versões: uma de 2 minutos e outra de 30 segundos. Unidades ao redor do mundo tentaram reproduzir a ideia, mas a proposta funciona diferente por aqui, ao atrair maior sensibilidade do público. É o que diz Leanne Neale, diretora de captação de recursos da Médicos Sem Fronteiras.

A música entra na memória das pessoas e ajuda a fortalecer a marca. Automaticamente, cria-se um impacto emocional. Leanne Neale, diretora de captação de recursos da Médicos Sem Fronteiras

"Quando digo que trabalho na Médicos Sem Fronteiras, acontece com certa frequência das pessoas falarem 'hold on, you are not alone' ['aguente firme, você não está sozinho' —o slogan da organização], porque é uma construção muito forte a partir da música", diz ela.

Imagem: Divulgação

A foto acima e esta mostram sequência de cenas exibidas na versão de 2 minutos do comercial da Médicos Sem Fronteiras Imagem: Divulgação

Música ajudou a popularizar organização no país

A fórmula do comercial é a mesma há 14 anos, mesclando imagens das ações da organização à música —a banda autorizou o uso vitalício da versão cover usada no comercial.

Quando chegou à TV, a campanha substituiu uma proposta clássica em comerciais para arrecadar doações. É a chamada DRTV, do inglês Direct Response Television (televisão de resposta direta, em tradução livre), em que alguém orienta o telespectador a uma ação. Neste caso, doar.

"Os resultados iniciais foram bons, mas cresceram de forma contínua ao longo dos anos. A campanha deu um retorno muito positivo, porque as pessoas precisam ouvir várias vezes para fazer a conexão, confiar na organização até se tornarem doadoras", afirma Leanne Neale.

De acordo com a diretora, o fato de o brasileiro gostar de ver televisão também explica o sucesso junto à característica solidária de um povo "que se reconhece na necessidade".

"Não é estranho ver a necessidade entre os grupos vulneráveis. As pessoas conseguem identificar quando trazemos isso e, se têm condições, entendem que podem fazer diferença na vida dos outros", destaca ela.

A audiência de TV cativa no Brasil acaba funcionando para a gente. Leanne Neale, diretora de captação de recursos da Médicos Sem Fronteiras

Criada em Paris em 1971, a organização ganhou o Nobel da Paz em 1999 Imagem: hdptcar/Flickr

Isso se reflete nos números: o Brasil é o 15º colocado no ranking de 40 países que doam para a Médicos Sem Fronteiras e o 3º com mais doadores mensais, mostram dados de 2023.

"A população brasileira é solidária, realmente se importa com o acesso à saúde nos diferentes contextos em que atuamos, seja na epidemia, em conflito, desastres naturais", ressalta.

Neale diz que o vínculo a partir da música ajudou a popularizar a Médicos Sem Fronteiras no Brasil. Mas ressalta que outros meios de divulgar o trabalho foram essenciais, incluindo a presença de times nas ruas para conversar com o público.

Sem dúvida, a música teve grande impacto nesse momento de conhecimento [da organização]. A gente tem um reconhecimento superalto. Mas não dá para dizer que é fruto único e especificamente dessa campanha, porque tivemos várias campanhas ao longo do caminho e até mesmo em paralelo. Leanne Neale, diretora de captação de recursos da Médicos Sem Fronteiras

Registros da atuação da Médicos Sem Fronteiras Imagem: Reprodução/Facebook/Médicos Sem Fronteiras

Canção feita para sensibilizar

A escolha pela canção não é à toa. "Everybody Hurts" foi escrita para ter um apelo emocional, ao tentar deter o suicídio entre jovens, sobretudo adolescentes. Por isso, a letra é direta:

Quando você tem certeza de que já se cansou desta vida, bem, aguente firme. Não desista de si mesmo, porque todo mundo chora e todo mundo sofre. Trecho da música 'Everybody Hurts'

"Everybody Hurts", inclusive, já foi considerada a música mais triste de todos os tempos em um estudo com 2.000 pessoas em 2002.

Bill Berry, baterista do R.E.M. e compositor da canção, disse ter a escrito para levar esperança às pessoas. Dado o sucesso, ela realmente foi usada em campanhas contra o suicídio por associações em vários países no mundo.

Michael Stipe, vocalista do grupo, conta que pessoas de várias idades ficam impactadas com a música. "Esse é o meu Oscar, algo que fizemos impactou a vida de alguém de uma forma tão profunda. Isso é uma coisa linda", disse em entrevista à Mojo, revista do Reino Unido.

Integrantes da banda R.E.M. em foto de 1985 Imagem: Paul Natkin/Getty Images

Não é só essa música

Além da canção do R.E.M., a unidade brasileira da organização faz campanhas com outras músicas. Entre elas, "Cuide Bem Do Seu Amor", de Os Paralamas do Sucesso, e "Coisas da Vida", de Rita Lee.