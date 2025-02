Marcelo Melo e Rafael Matos são campeões de duplas no Rio Open

Um título completamente brasileiro. Esta (nova) sensação foi vivenciada por Marcelo Melo e Rafael Matos na madrugada deste domingo (23) na final do Rio Open. Os brasileiros bateram os espanhóis Pedro Martinez e Jaume Munar por 2 sets a 0 (6-2, 7-5) na final do torneio, trazendo para o país a primeira conquista 100% de atletas da casa na história do campeonato, que começou em 2014. No ano passado, Matos - agora bicampeão consecutivo - havia se tornado o primeiro atleta do país, seja qual for o recorte, a ser campeão no Rio, também na chave de duplas, porém com a companhia de Nicolas Barrientos, tenista colombiano.

O título - conquistado após 1h37 de partida na decisão - coroa a carreira de Marcelo Melo, de 41 anos de idade, ex-número 1 do mundo nas duplas e vencedor de dois Grand Slams na carreira. O experiente tenista se mostrou muito emocionado após a conquista na quadra Guga Kuerten. Ele tinha dois vices no Rio, em 2014 e 2023. Na última atualização, Melo ainda era o tenista brasileiro mais bem posicionado no ranking de duplistas da ATP, na 35ª posição, imediatamente uma colocação acima de Rafael Matos, de 29 anos.

Müller e Báez fazem final de simples

Notícias relacionadas:

A grande atração de hoje (23) no Jockey Club será a final da chave de simples. Estarão frente a frente o francês Alexandre Müller e o argentino Sebastián Báez, a partir das 17h30, horário de Brasília, cada um com suas credenciais.

O argentino - número 31 do mundo - é o atual campeão do torneio e tenta se tornar o primeiro tenista a vencer o Rio Open por duas vezes na chave de simples. Já o francês, que ocupa a 60ª posição na lista da ATP (Associação dos Tenistas Profissionais), chamou a atenção no começo da semana ao eliminar a sensação brasileira João Fonseca logo na estreia.

Para chegar à decisão, Báez derrotou na semifinal o compatriota Camilo Ugo Carabelli por 2 sets a 1 (3-6, 6-1, 6-1), enquanto Müller passou por outro argentino, Francisco Comesana, também por 2 a 1 (7-5, 6-7, 6-3).

João Fonseca joga desafio com Del Potro e atletas do tênis em cadeira de rodas.

O sábado também teve um desafio amistoso reunindo tenistas brasileiros e argentinos. Duas duplas, cada uma de um país, juntaram um atleta de renome da ATP e outro do tênis em cadeira de rodas.

A parceria brasileira, formada por João Fonseca e Daniel Rodrigues, encarou a lenda argentina Juan Martin Del Potro, além de Gustavo Fernández. No final, a dupla formada por Del Potro (aposentado das quadras desde 2022) e Fernández venceu o desafio, disputado em formato de tie-break, por 10 a 8