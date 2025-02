Jovem é morta a facadas dentro de apartamento em SP; namorado é suspeito

Uma jovem de 18 anos foi encontrada morta pela polícia dentro do apartamento da tia de seu namorado na zona leste de São Paulo. O caso foi registrado como feminicídio e o namorado é o principal suspeito.

O que aconteceu

Ana Carolina Pereira de Santana costumava dormir na casa do namorado aos finais de semana. A família alega que ela nunca reclamou sobre o comportamento de Lucas Alves Pereira, 18, nem sobre episódios de violência que poderia ter passado. O casal estava junto há quatro meses.

Vizinhos ouviram gritos por socorro. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse por nota que testemunhas ouviram uma discussão e pedidos de ajuda vindo do apartamento onde o casal estava, em Cidade Patriarca, na zona leste.

Polícia Militar localizou o corpo sem vida. Ao chegar no endereço da denúncia, os policiais acharam a vítima no chão da cozinha já sem vida com marcas de facadas. O Samu foi acionado e constatou o óbito no local.

Mensagem que Lucas postou no Instragram Imagem: Reprodução/Stories

Duas facas foram encontradas no apartamento. A polícia pediu exames para analisar as supostas armas do crime. O Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico Legal (IML) cuidarão dessa parte da investigação.

O suspeito foi visto fugindo do local. Segundo vizinhos, o jovem deixou o apartamento logo após o crime. A polícia está fazendo buscar para localizá-lo.

Pelas redes sociais, Lucas postou uma mensagem enigmática. O jovem fez uma publicação ontem em seus stories, no Instagram, que dizia: "Antes você sendo infeliz comigo do que feliz com outro ".