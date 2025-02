Israel envia tanques à Cisjordânia e indica permanência prolongada

Israel enviou, pela primeira vez em mais de 20 anos, tanques para a Cisjordânia neste domingo (23). País ordena que os militares se preparem para uma "estadia prolongada" para combater grupos militantes palestinos nos campos de refugiados da região.

A medida foi tomada no momento em que o frágil cessar-fogo em Gaza enfrenta novos obstáculos, depois que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou a interrupção da libertação de prisioneiros e detentos palestinos que deveriam ser soltos durante a trégua, em retaliação à exibição pública de reféns israelenses libertados em Gaza.

Dezenas de milhares de palestinos já foram desalojados de suas casas na Cisjordânia no último mês, depois que os militares se deslocaram para os campos de refugiados de cidades como Jenin e Tulkarm, reprimindo grupos apoiados pelo Irã, incluindo o Hamas e a Jihad Islâmica.

Estes campos, que abrigam descendentes de palestinos que fugiram ou foram expulsos de suas casas na guerra de 1948, na época do nascimento do estado de Israel, têm sido redutos de grupos militantes há décadas.

O Ministro da Defesa, Israel Katz, disse que cerca de 40.000 palestinos foram retirados dos campos que, segundo ele, agora estão vazios.

Netanyahu ordenou que os militares aumentem a intensidade das operações após uma série de explosões em ônibus em bolsões de transporte perto de Tel Aviv na quinta-feira.

As explosões não causaram vítimas, mas reavivaram as lembranças dos atentados suicidas no transporte público que mataram centenas de israelenses durante a revolta palestina, ou Intifada, há duas décadas.

Nabil Abu Rudeineh, porta-voz do presidente palestino Mahmoud Abbas, condenou a decisão de enviar tanques para o norte da Cisjordânia.

"Essa é uma escalada israelense perigosa que não levará à estabilidade ou à calma", disse ele.

Os militares disseram que prenderam 26 militantes e confiscaram três pistolas e outras armas, pois continuaram as operações nos campos de refugiados de Jenin, Tulkarm e Nur Shams e as estenderam para Nablus, Qabatiya e Deir Qaddis, no sul.

As tropas demoliram casas e infraestruturas vitais, inclusive escavando estradas e interrompendo o fornecimento de energia e água. E neste domingo, tanques de guerra israelenses foram vistos entrando na Cisjordânia vindos de Israel em direção a Jenin.

O Hamas, que tem lutado contra as tropas israelenses por mais de um ano em seu reduto em Gaza desde que atacou comunidades no sul de Israel em 7 de outubro de 2023, disse que o envio de tanques mostrava as ameaças enfrentadas pelas tropas israelenses de combatentes militantes nos campos de refugiados.

Com a interrupção dos combates em Gaza durante o cessar-fogo de 42 dias e uma guerra contra o movimento Hezbollah, apoiado pelo Irã, no sul do Líbano, também interrompida, a atenção dos israelenses se volta cada vez mais para a Cisjordânia.