Israel afirma estar adiando libertação de prisioneiros palestinos

JERUSALÉM (Reuters) - Israel afirmou neste domingo que está adiando a libertação de centenas de prisioneiros palestinos que havia planejado libertar no dia anterior até que o grupo militante Hamas cumpra com as condições combinadas, ressaltando a fragilidade do acordo de cessar-fogo em Gaza.

O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu divulgou um comunicado na madrugada deste domingo dizendo que Israel estava esperando para entregar os 620 prisioneiros e detentos palestinos “até que a libertação dos próximos reféns fosse garantida e sem as cerimônias humilhantes”.

Essa foi uma referência às recentes entregas feitas pelo Hamas que, segundo as autoridades da ONU, desafiaram leis internacionais por não serem respeitosas.

O Hamas obrigou reféns a aparecerem em um palco diante de multidões e, por vezes, discursarem antes de serem entregues.

Caixões com restos mortais de reféns também foram carregados por multidões.

O anúncio de Israel, que também acusou o Hamas de violar repetidamente o cessar-fogo com duração de um mês, foi feito depois que o grupo militante palestino entregou, no sábado, seis reféns de Gaza, como parte de uma troca organizada sob a trégua.

Os seis reféns libertados no sábado eram os últimos prisioneiros israelenses vivos que deveriam ser entregues durante a primeira fase do cessar-fogo. Os corpos de quatro reféns israelenses mortos seriam liberados na próxima semana.

Não ficou claro se Israel queria garantias dessa libertação ou de outras libertações de reféns.

Depois que os seis reféns chegaram de volta a Israel, o Hamas divulgou um vídeo no qual dois outros reféns, Eviatar David e Guy Gilboa-Dalal, foram vistos assistindo a uma das entregas no sábado.

O porta-voz do Hamas, Abdul Latif Al-Qanou, acusou Israel de violar o cessar-fogo, já que o sábado passou sem que os palestinos fossem libertados, conforme planejado.

Israel e o Hamas se acusam mutuamente de violações desde o início do cessar-fogo, em 19 de janeiro, mas até agora o acordo continua em vigor. Em determinado momento, o Hamas disse que deixaria de entregar reféns devido às supostas violações israelenses.

Os israelenses Eliya Cohen, de 27 anos, Omer Shem Tov, 22 anos, e Omer Wenkert, 23, todos capturados no ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro de 2023, foram entregues à Cruz Vermelha no sábado, no centro de Gaza.

Dezenas de militantes ficaram de guarda em meio à multidão que se reuniu para assistir à entrega, enquanto homens mascarados do Hamas, armados com rifles automáticos, ficavam ao lado dos três homens, que pareciam magros e pálidos, enquanto eram obrigados a acenar no palco.

Tal Shoham, 40 anos, e Avera Mengistu, 39 anos, foram liberados mais cedo no sul de Gaza.

