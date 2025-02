França prende várias pessoas após ataque 'islamista' com faca

A polícia francesa prendeu várias pessoas após um ataque com faca que deixou um morto e vários feridos no sábado, e que foi qualificado pelo presidente Emmanuel Macron como um "ato terrorista islamista", informou neste domingo (23) à AFP o Ministério Público Nacional Antiterrorismo (Pnat, na sigla em francês).

O suposto autor do atentado, identificado pela promotoria como um argelino de 37 anos em situação irregular, foi detido no sábado no local do ataque, ocorrido na cidade de Mulhouse, no leste da França.

O suspeito estava em uma lista de vigilância de prevenção ao terrorismo e tinha uma ordem de expulsão pendente do território francês.

Além dele, outras três pessoas estão em detenção preventiva, informou o Pnat à AFP.

O suspeito foi preso pouco depois do ataque com faca, cometido enquanto ele gritava "Allah Akbar" ("Deus é maior", em árabe), que provocou a morte de uma pessoa, um português de 69 anos, e deixou pelo menos três policiais municipais feridos.

O presidente francês, Emmanuel Macron, classificou o ocorrido como um "ato terrorista", e o ministro do Interior, Bruno Retailleau, afirmou que a França tentou repetidamente expulsar o homem do país, mas a Argélia se recusou a cooperar.

Retailleau detalhou que o suspeito tinha "um perfil esquizofrênico" e seu ato tinha "uma dimensão psiquiátrica".

O governo realizará uma reunião interministerial de controle da imigração na próxima quarta-feira.

