Trump orienta agentes a deportar crianças migrantes desacompanhadas

Imagem: Bob Kupbens/Icon Sportswire via Getty Images

O governo Trump está orientando os agentes de imigração a rastrear centenas de milhares de crianças migrantes que entraram nos Estados Unidos sem seus pais, expandindo o esforço de deportação em massa do presidente, de acordo com um memorando interno analisado pela Reuters.

O memorando do Departamento de Imigração e Alfândega descreve um esforço sem precedentes para atingir crianças migrantes que cruzaram a fronteira ilegalmente como menores desacompanhados. Ele estabelece quatro fases de implementação, com planejamento a partir de 27 de janeiro, embora não forneça uma data de início para as operações de fiscalização.

Mais de 600.000 crianças imigrantes cruzaram a fronteira entre os EUA e o México sem um dos pais ou responsável legal desde 2019, de acordo com dados do governo, já que o número de migrantes pegos cruzando ilegalmente atingiu níveis recordes.

Dezenas de milhares receberam ordens de deportação no mesmo período, incluindo mais de 31.000 por faltarem a audiências judiciais, mostram os dados do tribunal de imigração.

Os departamentos de Segurança Interna e de Imigração não responderam a um pedido de comentário sobre o memorando e os planos do governo Trump.

Durante seu primeiro mandato, Trump introduziu uma política de "tolerância zero" que levou à separação de crianças migrantes de seus pais na fronteira. As crianças foram enviadas para abrigos infantis administrados pelo Escritório de Reassentamento de Refugiados (ORR), uma agência governamental que faz parte do Departamento de Saúde e Serviços Humanos, enquanto seus pais eram detidos ou deportados.

A separação de famílias, incluindo bebês de mães que amamentavam, foi recebida com indignação internacional generalizada. Trump suspendeu a política em 2018, embora até 1.000 crianças ainda possam permanecer separadas dos pais, de acordo com Lee Gelernt, o principal advogado da American Civil Liberties Union em um processo legal relacionado.

Além de fazer cumprir as leis de imigração, o memorando, intitulado "Unaccompanied Alien Children Joint Initiative Field Implementation", afirma que a iniciativa visa garantir que as crianças não sejam vítimas de tráfico humano ou outras formas de exploração.

O memorando dizia que as crianças receberiam uma notificação para comparecer ao tribunal de imigração ou seriam deportadas, caso houvesse ordens de deportação pendentes contra elas.

A agência usa vários bancos de dados e registros governamentais para rastrear as crianças.