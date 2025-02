Após pressão, EUA esperam assinar acordo mineral com a Ucrânia nesta semana

WASHINGTON (Reuters) - O enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, e o secretário do Tesouro, Scott Bessen, disseram neste domingo que esperam que um acordo seja assinado esta semana sobre o acesso dos EUA aos depósitos minerais críticos da Ucrânia.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, vacilou "em seu compromisso com isso há uma semana", disse Witkoff em uma entrevista à CNN, referindo-se à rejeição do líder ucraniano à proposta original dos EUA.

"O presidente (Trump) enviou a mensagem a ele. Ele não está mais vacilando."

Zelenskiy percebeu "que fizemos muito (pela Ucrânia)... e acho que você o verá (o acordo) assinado esta semana", continuou Witkoff.

Zelenskiy já havia rejeitado as exigências dos EUA de US$ 500 bilhões em riquezas minerais da Ucrânia para pagar Washington pela ajuda durante a guerra, dizendo que os EUA não haviam fornecido nem perto dessa quantia.

"O acordo será assinado", disse Bessent em uma entrevista à Fox News no domingo, acrescentando que estava "esperançoso" de que isso aconteceria na próxima semana.

O chefe de gabinete do presidente ucraniano disse no domingo que a próxima rodada de negociações com os Estados Unidos sobre um acordo continuará.

Trump tem pressionado por um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia e realizou ligações separadas com o presidente russo, Vladimir Putin, e Zelenskiy no início deste mês.

As principais autoridades de Trump se reuniram recentemente com seus colegas russos na Arábia Saudita em conversas que não incluíram a Ucrânia.

Trump também chamou Zelenskiy de ditador na quarta-feira.

Trump pediu aos presidentes da Rússia e da Ucrânia que trabalhem juntos para acabar com a guerra, que começou quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. A Rússia havia anexado a Crimeia em 2014.

Trump enfrentou críticas internas e internacionais na semana passada depois de dizer que a Ucrânia "nunca deveria ter começado" a guerra antes de reverter o curso e dizer que a Rússia de fato invadiu a Ucrânia.

"A guerra não precisava ter acontecido. Ela foi provocada. Isso não significa necessariamente que tenha sido provocada pelos russos. Na época, houve todo tipo de conversa sobre a adesão da Ucrânia à Otan. Isso não precisava acontecer. Basicamente, ela se tornou uma ameaça para os russos", disse Witkoff à CNN no domingo.

