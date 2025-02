'Testei no meu sofá e saíram todos os pelos': escova de R$ 36 vale a pena?

Os pelos do seu pet costumam acumular nos móveis, tapetes e até nas roupas? O Guia de Compras UOL encontrou um produto para quem quer manter a casa limpa: a escova multifuncional que promete remover pelos e pó de qualquer cômodo. Ela está com 49% de desconto, custando R$ 36 na Shopee.

Segundo o fabricante, essa escova possui um design ergonômico, que facilita na hora da limpeza, e cerdas macias para retirada mais eficiente dos pelos. Confira mais informações sobre o produto e as opiniões de quem o comprou:

O que diz o fabricante sobre a escova

Promete uma limpeza versátil e prática;

Possui cerdas de feltro macias para reunir os pelos, tanto nos animais quanto nos móveis;

É possível usar a superfície de tecido, ideal para remover os pelos de móveis e roupas;

Com alça de polipropileno durável;

Acompanha um pincel para limpeza;

Apropriado para gatos e cães.

O que diz quem comprou a escova

Esta escova tem uma nota média de 4,8 estrelas (máximo de cinco) na Shopee. Segundo os consumidores, os principais pontos positivos são a facilidade no uso, limpeza eficiente e tamanho do cabo da escova.

Produto excelente. Já é o segundo que compro. Acabou minha preocupação em tirar pelos do sofá. Pode comprar sem medo. Vendedor excelente, enviou muito rápido. Thamalise

Uma das melhores escovas para tirar pelos de gatos de superfícies e móveis com tecidos, como o sofá. Faça movimentos de vai e vem e vai formar um fio de pelos no meio da escova, ficando super fácil de limpá-la também. Cliente Shopee

Ótimo produto. É muito prático para usar por causa do cabo longo, pega bastante pelos. Renata Cardoso

Produto muito bom, o melhor que já comprei. Testei no meu sofá e saíram todos os pelos, sem esforço, muito rápido e prático. Waldson Natanael

Pontos de atenção

Em contrapartida, outros consumidores reclamaram da qualidade do material, destacando também a fragilidade no cabo e casos em que a escova não removeu os pelos de forma eficiente. Confira os comentários:

Fiquei bem decepcionada. Não se parece nada com o anúncio. A qualidade do material é baixa. Wil

Tira pelo sim, mas, no meu caso, acredito que é muito pelo, então não funciona tanto. Mas se for quantidade menor, eu acho que é mais eficaz. Shel Xavier

Veio totalmente diferente da imagem, porém funcionou para tirar os pelos do sofá. Achei o cabo bem frágil. Chegou antes do esperado. Ana

