Empresas dos EUA poderiam fazer negócios na Rússia em caso de acordo de paz, diz autoridade

Por Kanishka Singh e Ted Hesson

WASHINGTON (Reuters) - O enviado especial do presidente Donald Trump, Steve Witkoff, disse no domingo que haveria uma expectativa de que as empresas americanas pudessem fazer negócios na Rússia no caso de um acordo de paz na guerra Rússia-Ucrânia.

Trump tem pressionado por um acordo para acabar com a guerra na Ucrânia e realizou ligações separadas com o presidente russo Vladimir Putin e o presidente ucraniano Volodymyr Zelenskiy neste mês.

"Obviamente, haveria uma expectativa de que, se chegarmos a um acordo de paz, as empresas americanas poderiam voltar a fazer negócios lá. E acho que todo mundo acreditaria que isso seria uma coisa boa e positiva a acontecer", disse Witkoff ao programa "Face The Nation" da CBS News

O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, disse à Bloomberg Television na quinta-feira que a Rússia poderia obter algum alívio das sanções dos EUA com base em sua disposição de negociar o fim da guerra na Ucrânia.

Perguntado se os Estados Unidos estão preparados para aumentar as sanções contra a Rússia ou reduzi-las, dependendo do andamento das negociações para pôr fim à guerra na Ucrânia, Bessent disse: "Essa seria uma caracterização muito boa"

As principais autoridades de Trump se reuniram recentemente com seus colegas russos na Arábia Saudita em negociações que não incluíram a Ucrânia. Trump também chamou Zelenskiy de ditador na quarta-feira.

Trump pediu aos presidentes da Rússia e da Ucrânia que trabalhem juntos para acabar com a guerra, que começou quando a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022. A Rússia anexou a Crimeia em 2014.