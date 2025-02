Em mensagem, papa agradece orações e lembra 3 anos de guerra na Ucrânia

O papa Francisco publicou uma nota neste domingo (23) agradecendo as orações pela saúde dele, internado há nove dias em Roma com uma pneumonia bilateral.

O que aconteceu

Papa diz que continua tratamento com confiança. "Continuo minha internação na clínica Gemelli com confiança, seguindo com o tratamento necessário, e descanso também faz parte dessa terapia! Agradeço aos médicos e profissionais da saúde deste hospital pela atenção que têm me demonstrado, e pela dedicação que exercem seus serviços entre os enfermos."

Segundo o Vaticano, chefe da igreja católica passou bem a noite e conseguiu descansar, mas precisou de outra aplicação de oxigênio nesta manhã. "Mais testes clínicos estão em andamento, aguardamos o boletim desta noite para saber os resultados", disse a instituição em nota.

Nos últimos dias, recebi muitas mensagens de carinho, e fiquei particularmente sensibilizado pelas cartas e desenhos das crianças. Obrigada pela solidariedade e pelas orações por melhora que recebi de todo o mundo! Confio todos à intercessão de Maria e peço que rezem por mim.

Papa Francisco, em mensagem

Texto foi escrito "nos últimos dias", segundo uma fonte do Vaticano ouvida pela agência de notícias AFP. A mensagem foi lida durante a oração do Angelus, que acontece todos os domingos ao meio-dia no Vaticano (8h no horário de Brasília).

Papa também lembrou que a guerra na Ucrânia completa três anos amanhã (24), e disse que a data é "dolorosa e vergonhosa para toda a humanidade". "Renovo minha solidariedade à população martirizada da Ucrânia, e convido vocês a lembrarem das vítimas de todos os conflitos armados, e a rezarem pelo presente da paz na Palestina, Israel, e em todo o Oriente Médio, em Myanmar, em Kivu e no Sudão."

Papa teve piora ontem

Pontífice teve uma crise asmática, e o estado dele é considerado crítico, segundo o Vaticano. Francisco precisou receber oxigênio e uma transfusão de sangue, segundo comunicado divulgado no sábado (22).

Jesuíta de 88 anos está internado desde 14 de fevereiro, e não há previsão de alta. A expectativa é que ele fique internado por pelo menos mais uma semana, e o temor dos médicos é que haja uma infecção generalizada. "O papa sabe que está em perigo. Pode acontecer que essa infecção, que hoje está no trato respiratório e nos pulmões, infelizmente passe para a corrente sanguínea, ele teria sepse. E uma sepse, com a idade e a condição dele, seria difícil", alertou o médico Sergio lfieri ontem, em coletiva de imprensa.

Papa tem histórico de doença pulmonar. Aos 21 anos, ele precisou remover parte de um pulmão. Além disso, nos últimos meses, ele sofreu duas quedas, além de ter dor crônica nos joelhos, que fazem-no usar cadeira de rodas ou bengala em algumas ocasiões.

Com informações da AFP