Partido conservador vence eleições na Alemanha; ultradireita fica em 2º

Friedrich Merz, do partido de direita moderada, venceu as eleições na Alemanha, neste domingo (23), e é o novo chanceler. Conservador recebeu 28,6% dos votos e foi eleito novo chanceler do país. Em segundo lugar, com 20,8% dos votos, ficou o partido de extrema direita, AfD (Alternativa para Alemanha).

O que aconteceu

Conservador Friedrich Merz vence eleição parlamentar da Alemanha. Político faz parte da coligação entre CDU (União Democrata Cristã) com CSU (União Social Cristã). Legenda ainda terá que costurar alianças com outras siglas e garantir a formação de um governo estável.

Merz ocupa posto do impopular social-democrata Olaf Scholz. Atual chanceler federal é do SPD (Partido Social-Democrata), que recebeu 16,4% dos votos. Este é o pior resultado da legenda em mais de um século, levando o partido a cair para a terceira posição entre as maiores bancadas do Bundestag, algo que também não acontecia desde o fim do século 19.

Eleição foi marcada pela ascensão da extrema direita, liderada por Alice Weidel. A AfD alcançou o melhor resultado da extrema direita em 90 anos —ou desde a era nazista, que arrastou a Alemanha para a Segunda Guerra Mundial.

Alice Weidel, de partido da extrema direita, ficou em 2º lugar Imagem: Getty Images

Como funciona a eleição na Alemanha

Cada eleitor dispõe de dois votos: direto e em legenda. Com o primeiro voto, ele escolhe um candidato para representar seu distrito eleitoral. A Alemanha tem 299 distritos eleitorais (um para cada 250 mil habitantes), com representantes eleitos por voto direto e que compõem pouco menos da metade dos 630 assentos em disputa no Parlamento alemão.

Outros 331 assentos são definidos pelo segundo voto, ou voto em legenda. O segundo voto determina a força de cada partido dentro do Bundestag. Por exemplo, se um partido obtiver 40% dos votos em legenda, ele detém 40% dos assentos no Parlamento. Para estipular quem serão os deputados, os partidos estabelecem uma lista hierárquica. O primeiro da lista costuma ser o candidato a chanceler federal. O eleitor alemão tem a liberdade de dar seu primeiro voto ao candidato de um partido e o segundo voto à lista de outro partido.

Formação do parlamento. Obtêm cadeiras no Parlamento alemão os partidos que conquistarem pelo menos três mandatos por voto direto ou 5% dos votos em legenda (com exceção de partidos que representam minorias, como frísios e sórbios).

* com informações da DW.