Doutor Tancredo faz muita, muita falta, 40 anos após a sua morte

Com o país rachado ao meio de alto abaixo, metade a favor do governo Lula e metade a favor da prisão de Bolsonaro, e metade contra o governo Lula e contra a condenação de Bolsonaro, falei muito nos últimos dias de um personagem da política brasileira que faz muita falta, 40 anos após a sua morte.

É o dr. Tancredo de Almeida Neves, o grande conciliador das Minas Gerais que não deixou herdeiros políticos capazes de pacificar o país.

Lembrei dele forque fui entrevistado por duas emissoras de televisão, a TV Cultura e a CNN, que estão preparando documentários sobre aquele período, da Campanha das Diretas Já e da posse que não houve de Tancredo, até a sua morte, no dia 21 de abril de 1985, o divisor de águas entre a ditadura e a democracia.

Tudo faz muito tempo, costumo dizer. É o preço que se paga por ter testemunhado e feito a cobertura de momentos decisivos da vida política brasileira, desde a ditadura militar de 1964, quando comecei a trabalhar como jornalista.

No ano passado, dei muitas entrevistas sobre o golpe, que completou 60 anos, e as Diretas Já que celebraram 40 anos. Este ano, a redemocratização também completa 40 anos, que serão lembrados na reconstituição histórica feita pelos jornalistas com quem conversei.

O documentário da TV Cultura vai ao ar no próximo 15 de março, dia em que José Sarney tomou posse em lugar do dr. Tancredo, considerado o marco da Nova República. E a CNN prepara uma série de 5 capítulos que será exibida na semana da morte do presidente que venceu a eleição no Colégio Eleitoral, mas foi internado na véspera da posse no Hospital de Base de Brasília, com fortes dores no estômago.

Dr. Tancredo já vinha se queixando dessas dores durante a sua campanha, que começou logo após a derrota da Emenda Dante de Oliveira, um ano antes. Mas só ficamos sabendo depois que ele estava com câncer, o que não o impediu de cumprir bravamente os compromissos de campanha.

Com medo que os militares não dessem posse ao seu vice, um dissidente da Arena, o partido dos militares, Tancredo escondeu seu problema de saúde até a missa na Catedral da Sé em Brasília, na noite do dia 14, quando passou mal e foi levado para o hospital.

Lembrei-me da cena dele esticado numa poltrona no saguão do hotel em Belém, onde participou da procissão do Círio de Nazaré, assistindo ao Fantástico, sozinho diante da TV numa noite de domingo.

Perguntei-lhe: "Dr. Tancredo, sou um pouco mais novo que o senhor (na verdade, bem mais novo) e não estou aguentando mais essa maratona. Como é que o senhor faz para participar de tudo sorrindo, cumprimentando todo mundo, andando ligeiro como se tivesse acabado de acordar".

O então candidato achou graça da pergunta e respondeu na lata:

"É a vitamina P, meu filho, que me dá forças".

"Que vitamina P é essa que o senhor toma?"

"É a vitamina P de Poder que me move...".

Anos depois, trabalhando como assessor de imprensa da campanha presidencial de Lula, em 2002, a gente quase não parava para comer, e eu vivia reclamando de fome, subindo e descendo de aviões e palanques. Botei medo nele para ver se o convencia a dar um pit stop, nem que fosse num boteco.

"Lembra o que aconteceu com o dr. Tancredo, que também não parava para comer e acabou morrendo antes da posse..." Não adiantou. Acho que Lula tomava a mesma vitamina, e toma até hoje...

Desde o início da campanha das Diretas Já, estava meio implícito que se a emenda não fosse aprovada, o plano B era Tancredo disputar o Colégio Eleitoral. Se fosse a provada a eleição direta, seriam candidatos todos os que estavam no palanque, a começar por Ulysses (Brizola, Lula, Covas, etc). Dias após a derrota no Congresso, dr. Ulysses me ligou tarde da noite para fazer um desabafo.

"Sabe aquele dia em Teresina, quando o Tancredo me ligou e perguntou se eu levei calção de banho para entrar no mar? Pois ali ele já estava armando a campanha dele no Colégio Eleitoral, enquanto a gente rodava o país pelas Diretas..."

Detalhe: Teresina não tem mar e naquele dia uma crise qualquer agitava Brasília, sobre a qual Tancredo não queria falar. Na campanha das Diretas, dr. Ulysses também desafiava o destino, obrigando o piloto a levantar voo na Amazônia em dia de tempestade. "Ô, repórter, larga de ser medroso. Avião comigo não cai". Pois ele acabou morrendo, anos depois, num acidente de helicóptero e desapareceu no mar em Angra dos Reis, num dia também de mau tempo.

Já não se fazem mais políticos profissionais como dr. Tancredo e dr. Ulysses (naquele tempo, os políticos mais velhos eram chamados de doutores), que costuravam alianças nos bastidores e nunca foram líderes populares, mas derrotaram os militares, unindo o país, nos estertores da ditadura. Fazem muita falta.

Naquela época, o país não estava dividido como hoje: o Brasil inteiro queria a volta da democracia, que agora quase foi perdida novamente, como ficamos sabendo estes dias com as revelações estarrecedoras sobre o golpe fracassado em 2002/2003. Em comum, os militares derrotados (general Figueiredo e capitão Jair) se recusaram a passar a faixa presidencial para os eleitos.

Militares não combinam com democracia. Esta é a lição que fica para todos nós dos tumultuados anos da redemocratização, aos trancos e barrancos, que começou com a morte de Tancredo e quase acabou com a eleição de Bolsonaro.

Sem anistia! Democracia sempre!

Vida que segue.