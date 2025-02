Conservadores vencem eleições legislativas na Alemanha, aponta boca de urna

Os conservadores da união CDU/CSU, liderados por Friedrich Merz, venceram as eleições legislativas de domingo (23) na Alemanha, à frente do partido de extrema direita AfD, que obteve o melhor resultado da sua história, segundo as pesquisas de boca de urna das redes de televisão públicas.

Os conservadores dos partidos CDU/CSU conseguiram entre 28,5% e 29%, de acordo com as pesquisas divulgadas pelas emissoras públicas de televisão ARD e ZDF, enquanto o Alternativa para Alemanha (AfD) recebeu entre 19,5% e 20% dos votos, um resultado histórico para um partido de extrema direita em uma eleição federal no pós-guerra.

Friedrich Merz, o nome mais forte para substituir o social-democrata Olaf Scholz como chefe de Governo, descartou qualquer possibilidade de aliança de governo com a AfD.

