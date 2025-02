Conservadores na liderança e avanço histórico da extrema direita marcam eleições na Alemanha

De acordo com as primeiras estimativas, os cristão-democratas da CDU/CSU lideram as eleições legislativas deste domingo (23) 29%. O partido de extrema direita AfD registra um avanço histórico, alcançando 19,5%, o que representa um aumento de 9 pontos percentuais em relação às eleições de 2021. O SPD do chanceler Olaf Scholz foi punido nas urnas, com 16%, segundo as estimativas, o pior resultado eleitoral do partido desde a Segunda Guerra Mundial.

As primeiras estimativas, divulgadas às 18h locais na televisão, com o fechamento das urnas, indicam 29% para os cristão-democratas da CDU/CSU. Este resultado é um pouco abaixo dos últimos números das pesquisas, que mostravam porcentagens em torno de 30%.

Os resultados foram recebidos com satisfação entre os conservadores, tanto às 18h, quando os primeiros números apareceram nas telas, quanto posteriormente, com aplausos mais intensos, quando Friedrich Merz, possivlemente o futuro chanceler alemão, fez seu discurso cerca de meia hora depois, após o fechamento das urnas.

Merz, líder da coalização CDU/CSU, afirmou que deseja a formação de um governo "o mais rápido possível" para enfrentar os desafios internacionais do momento. "O mundo exterior não nos espera, e também não espera negociações de coalizão demoradas [...]. Precisamos voltar a ser operacionais rapidamente para fazer o necessário no plano interno, para voltarmos a ter presença na Europa", declarou Merz em Berlim após os primeiros resultados.

Maior votação da extrema direita desde a Segunda Guerra

Os resultados também confirmam o sucesso da extrema direita da sigla AfD (Alternativa para a Alemanha). 19,5% nas primeiras estimativas, um aumento de nove pontos em relação a setembro de 2021. Um resultado histórico para esta formação anti-imigração e pró-russa, fundada em 2013.

A líder da extrema-direita alemã, Alice Weidel, comemorou o "resultado histórico" de seu partido, o AfD, nas eleições legislativas. "Nunca fomos tão fortes em nível nacional", declarou Alice Weidel, na sede da sigla em Berlim. "O [partido] AfD conseguiu dobrar seu resultado - um sucesso incrível que mostra claramente: os cidadãos querem uma mudança política", escreveu ela em sua conta no X.

Retorno da esquerda

Houve um retorno inesperado, mas muito festejado, especialmente em Berlim, o do partido de esquerda radical Die Linke, que aparece com 8,9%. O partido havia registrado 4,9% em 2021.

A questão agora é saber qual coalizão poderá assumir o poder. Provavelmente, segundo especialistas, uma união entre a CDU/CSU e os sociais-democratas. Mas será que isso será suficiente para garantir a maioria de assentos no Bundestag? A questão continua em aberto.

Merz, que tem grandes chances de substituir o social-democrata Olaf Scholz no cargo de chanceler, excluiu qualquer aliança governamental com a sigla de extrema direita AfD. No sistema parlamentar alemão, as negociações podem levar vários meses até que uma solução seja alcançada.