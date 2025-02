Chuveiro tecnológico com Wi-Fi é bom? Veja vantagens e pontos de atenção

O Guia de Compras UOL encontrou um produto que promete mudar a experiência de tomar banho: um chuveiro que permite controlar o tempo do banho, bem como o consumo e a temperatura de água direto do celular. O modelo Ducali Premium, da marca Zagonel, registrou mais de 50 compras só no mês passado na Amazon.

Segundo o fabricante, o modelo oferece um relatório com a quantidade de energia e água que foram consumidos durante o banho, o que pode ajudar na redução dos gastos com contas de água e luz. Confira a seguir os principais destaques desse produto e o que diz quem o comprou:

O que a Zagonel diz sobre essa ducha

Vem com um sistema híbrido inteligente que permite o controle automático e constante da temperatura desejada;

Com conectividade via Wi-Fi ou Bluetooth;

Permite acesso às funções da ducha usando o aplicativo para smartphone "Ducali Smart Banho", disponível para dispositivos Android e iOS;

Potência: 5.500 W (127V) e 7.500 W (220V);

É compatível com sistema solar e a gás;

Tem sistema de proteção contra choque elétrico;

Ao final de cada banho, é gerado um relatório da quantidade de energia e água que foram consumidos -- o que pode ajudar na redução dos gastos;

O banho de crianças pode ser monitorado com o controle parental, com a possibilidade de limitar a sua duração;

Permite a criação de quatro perfis de banho, que podem ser personalizados.

O que diz quem o comprou

O produto é bem avaliado, com nota média de 4,2 — do total de cinco.

O banho proporcionado é realmente incrível e o aplicativo oferece informações que nenhum outro possui. Ele torna a experiência ainda mais espetacular. Geralmente tomo banho em sete minutos e as informações são exibidas no aplicativo. João Paulo

Chuveiro top demais. Estou apaixonado. Estou impressionado com a facilidade de instalação e a qualidade do produto. A tecnologia smart realmente faz a diferença, permitindo ajustar a temperatura e a intensidade da água de maneira prática e rápida. A experiência do banho ficou muito mais agradável. Além disso, o design é moderno e elegante, combinando perfeitamente com a decoração do meu banheiro. Kauan Rafael

Quase perfeito. Muito bom o chuveiro, só não é perfeito para mim porque gostaria que tivesse mais pressão na água ou que tivesse uma opção desse mesmo modelo com pressurizador. Joel

Pontos de atenção

Contudo, há reclamações sobre a falta de informações no manual para instalação e a fragilidade do produto. Alguns consumidores ainda dizem que o chuveiro necessita de Wi-Fi para funcionar junto com o aplicativo e sugerem que deveria ser necessário apenas a conexão Bluetooth.

Mais ou menos um ano após a compra, posso dizer que é um chuveiro bom enquanto durar. Como imaginado, para um chuveiro com tantas funcionalidades premium ele até que é "barato" (pelo menos na época que comprei). Por que? Pois as peças são de baixa qualidade. Gabe

O que eu não gostei é que tem que conectar o chuveiro ao Wi-Fi para usar o app. Poderia usar só o Bluetooth.Um ponto bem negativo é a ducha principal, porque ela é muito espaçada e não dá a sensação de ducha que faz "massagem". Marcelo

O manual é horrível e não possui nenhuma orientação de como conectar o equipamento ao Wi-fi da residência. Eu tive que fazer na tentativa e erro (configuração do wi-fi só funciona alguns instantes, após ligar a energia no equipamento). Alex Alves Silveira

