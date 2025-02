Cerimônia fúnebre de ex-líder do Hezbollah mobiliza milhares de pessoas em Beirute

Após quase cinco meses de espera, ocorreu na tarde deste domingo (23) em Beirute, no Líbano, a cerimônia fúnebre do ex-secretário-geral do grupo xiita Hezbollah, Hassan Nasrallah. O atraso na realização do evento se deu à guerra com Israel, que impôs riscos de segurança.

Giovanna Vial, correspondente da RFI em Beirute

A cerimônia teve início por volta das 13 horas, horário local de Beirute, (8h em Brasília) no estádio Sports City, na capital libanesa, com capacidade para 50 mil pessoas. O local estava completamente lotado, com participantes empunhando bandeiras do Hezbollah, do Líbano, do Irã, do Iraque, e até mesmo do Brasil - esta última trazida pelo ativista e internacionalista Thiago Ávila.

Durante o evento, entre pronunciamentos e orações, os participantes entoavam "Labbaik Nasrallah", expressão que pode ser traduzida como "(estamos) ao seu serviço, Nasrallah".

A atmosfera era carregada de emoção. Homens e mulheres choravam, segurando fotografias do líder. Pessoas de todas as idades estavam presentes, desde bebês de colo até idosos com dificuldades de locomoção.

Ao fim da cerimônia, o atual líder do Hezbollah, Naim Qassem, exaltou a resistência do grupo contra a ocupação israelense e reafirmou lealdade ao legado de Nasrallah. O caixão do ex-líder foi então conduzido em procissão pela avenida Hafez al-Assad, em um cortejo que reuniu dezenas de milhares de fiéis.

No percurso, a brasileira Roseane Coutinho Macedo, 38, comentou sobre sua presença: "Vim prestigiar Nasrallah. Sou cristã, mas tenho um carinho muito grande por Hassan, por seu caráter e suas ações. O personagem Nasrallah está para sempre na memória coletiva do Líbano".

O cortejo seguiu até Borj el-Brajneh, bairro próximo ao aeroporto da capital, onde o ex-líder foi enterrado no início da noite de domingo.

Hassan Nasrallah esteve à frente do Hezbollah por mais de três décadas, consolidando-se como uma figura carismática e unificadora para muitos libaneses, especialmente entre os apoiadores do grupo.

Marcando presença no evento, caças israelenses sobrevoaram Beirute na tarde deste domingo, em uma clara demonstração de força e intimidação. De acordo com o cessar-fogo vigente, Israel deveria ter se retirado completamente do sul do Líbano até 26 de janeiro, porém, o prazo foi estendido para 18 de fevereiro devido à recusa israelense em cumprir integralmente o acordo. Embora tenha se retirado da maioria das vilas no sul do país, Israel ainda mantém presença militar em cinco postos estratégicos dentro do território libanês, incluindo Jabal al-Blat.