Capital paulista tem 78 blocos carnavalescos nas ruas neste domingo

A capital paulista é palco neste domingo (23) de 78 blocos carnavalescos. A programação ocorrerá até as 18h nos principais pontos da cidade. Entre os destaques estão Acadêmicos do Baixo Augusta, na rua da Consolação, no centro, das 14h às 18h; e o Monobloco, no obelisco do Ibirapuera, também das 14h às 18h.

Ainda saem neste domingo os blocos populares Confraria do Pasmado, na rua dos Pinheiros, das 9h às 16h; Bloco do Sargento Pimenta, das 11h às 14h, no obelisco do Ibirapuera; e o Bloco Gal Total, das 14h às 18h, na praça Elis Regina, no Butantã.

Recorde

Notícias relacionadas:

Neste ano, o carnaval de rua de São Paulo bateu recorde no número de blocos inscritos: 767 no total. Ao todo, estão previstos 860 desfiles nas ruas da capital, já que um bloco pode se apresentar mais de uma vez.

Até o ano passado, o maior número de blocos inscritos tinha sido 644 em 2020. Depois veio a pandemia, quando a cidade ficou dois anos sem desfiles. Em 2023, foram 475 inscritos e, em 2024, 579.

O período tradicional dos desfiles dos blocos de rua começou ontem (22), no pré-carnaval, e terminará no pós-carnaval, em 8 e 9 de março. Em 2025, o carnaval começará no sábado, 1º de março, e a quarta-feira de Cinzas cairá no dia 4 de março.

A programação completa dos 78 blocos pode ser vista aqui.