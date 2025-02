Cão que ficou ao lado de tutor morto em praia de SC é adotado por família

O cachorro que permaneceu ao lado do corpo do tutor que morreu afogado na praia Central de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, foi adotado por outra família neste domingo (23).

O que aconteceu

Casal de Brusque (SC) foi até Balneário Camboriú para buscar o animal na ONG Viva Bicho. Scooby estava no local desde ontem, após ser encaminhado pela Guarda Municipal da cidade. Ele ficou ao lado do seu tutor até o corpo ser recolhido pela Polícia Científica. Fotos e vídeos da cena circularam nas redes sociais.

Os novos tutores são o casal Lauriani Garghetti e Allan Tatsch. Eles já têm outros dois cães e publicaram vídeos de Scooby conhecendo o novo lar.

Lauriani afirmou que se comoveu com a cena e, por isso, decidiu adotar o animal. "A gente pode dar para eles o que a gente daria para um ser humano. Com tão pouco, podemos dar tanto para eles, afeto, comida, um teto. O que mais tocou o nosso coração foi ver o que ele estava sentindo naquele momento, que estava sozinho no mundo. Sentimos muita dor no coração com aquela cena", disse.

A ONG Viva Bicho diz que recebeu diversos pedidos de adoção, mas levou em conta critério fundamental. O presidente da ONG, Eduardo Capella, lembrou que Scooby morava na rua e vivia solto com o seu tutor que faleceu. Por isso, ele priorizou famílias que tivessem um espaço amplo para o animal viver.

Muitas pessoas nos procuraram para adotar o Scooby. E um dos critérios que a gente deu mais valor foi que a pessoa tivesse um terreno para o animal usufruir um espaço maior, já que ele andava solto junto com o seu tutor. Eduardo Capella, presidente da ONG Viva Bicho

Presidente de ONG lembrou que há outros cachorros para serem adotados, inclusive da mesma raça de Scooby. "Temos 60 pitbulls hoje. Para quem quis adotar o Scooby e não conseguiu, venha na Viva Bicho, temos vários outros animais para serem adotados", pediu.

Tutor de Scooby morreu afogado

Animal ficou ao lado do corpo, na faixa de areia, até o fim do atendimento Imagem: Cedido ao UOL/Camboriú News

Homem, de 39 anos, foi retirado da água, mas morreu no local. Segundo informações da Polícia Militar, ele estava em situação de rua e era natural de Pato Branco (PR).

O nome do tutor não foi divulgado. De acordo com informações de testemunhas, ele era catador de material reciclável. O UOL procurou a Polícia Civil de Santa Catarina para saber se a morte será investigada. O texto será atualizado caso haja resposta.

A Guarda Municipal encaminhou o cão para a ONG Viva Bicho. A instituição fez uma campanha para ele ser adotado.

Meu tutor foi morar com o papai do céu. E eu preciso muito de um lar. As titias da ONG me acolheram, mas eu sou acostumado a correr, passear e ver o movimento. Aqui os cachorros latem o dia todo, eu estou no consultório pois não tem um canil individual para mim. Você quer ser meu dono? A ONG vai garantir a microchipagem, vacinas e castração. Texto da campanha publicada nas redes sociais

O presidente da ONG diz que o animal não é tão novo, mas está saudável. "Já tem uma certa idade, tem umas marcas pelo corpo, uma cicatriz, mas estava sendo bem cuidado."

Capella explicou que o animal já passou pelo atendimento veterinário. A ONG divulgou vídeos do cão se alimentando e afirmou que ele é muito carinhoso.