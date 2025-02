Câmeras registram briga que terminou em morte no metrô de SP; veja vídeo

Do UOL, no Rio

Câmeras de segurança da estação Vila Matilde, na zona leste de São Paulo, registraram a briga corporal que aconteceu na plataforma, na última quinta-feira (20), e que terminou em tiros e morte de um jovem de 20 anos.

O que aconteceu

Câmeras registraram briga. As imagens mostram o policial militar aposentado Enéas José da Silva, 57, e o estudante Eduardo Rodrigues Machado, 20, trocando socos e chutes na plataforma da estação, por volta das 18h20.

Dinâmica da ocorrência. Quando o policial aposentado cai, saca a arma, que estava na cintura, e dispara contra o estudante. O jovem chega a tentar fugir na sequência, mas o PM vai atrás.

Socorro ao jovem. O estudante chegou a ser socorrido e levado a um hospital municipal do Tatuapé, bairro vizinho, mas não resistiu aos ferimentos.

Policial aposentado foi preso. Já o PM aposentado foi conduzido para uma UPA na Vila Carrão por se queixar de dores na perna e na cabeça. Logo em seguida, recebeu voz de prisão "em flagrante de homicídio".

Levado para presídio militar. Sob escolta policial, Silva foi levado para o presídio militar Romão Gomes, na zona norte de São Paulo.

Investigação. A arma utilizada no crime e que estava em nome do policial aposentado, foi apreendida e será submetida à perícia. O caso foi registrado no 31º DP (Distrito Policial), no Carrão.

Velório. O corpo de Eduardo Machado foi enterrado neste sábado (22), no Cemitério Vila Formosa, na zona leste, com homenagens de amigos e familiares.