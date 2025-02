Bebê é esfaqueado na cabeça durante briga de casal em Belo Horizonte

Do UOL, em São Paulo

Uma criança de dois anos ficou ferida na cabeça após ser golpeada por uma faca durante uma briga de casal, em Belo Horizonte, na manhã deste domingo (23). O suspeito foi preso.

O que aconteceu

Homem tentou golpear a mãe da criança com a faca. O ato de violência aconteceu durante uma discussão do casal. Contudo, ele errou e o objeto cortante atingiu a cabeça do bebê.

Criança foi atendida no Hospital Risoleta Toletino Neves. Foram necessários nove pontos para fechar o ferimento. O bebê não corre risco de vida. A mãe também foi atendida, mas não há registros de ferimentos.

Polícia Civil fez perícia no local. Corporação diz que atitude é praxe e uma equipe foi deslocada para coleta de provas.

Suspeito foi preso e já tem passagens na polícia. O homem tentou fugir, mas foi detido. A PM afirma que ele já tem passagem por agressão, descumprimento de medida protetiva, resistência, ameaça e lesão corporal.

Ele ainda será ouvido. A Polícia Civil de Minas Gerais disse em nota, enviada ao UOL, que ele será questionado e que os procedimentos a respeito do caso estão em andamento.