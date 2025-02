Avião da Gol com destino a SP colide com pássaro e retorna a Brasília

Um avião da Gol que partiu do aeroporto de Brasília com destino a São Paulo retornou ao terminal cerca de 30 minutos após a decolagem. O motivo foi uma colisão com um pássaro.

O que aconteceu

O voo G3 1445 seguia para Congonhas, na capital paulista, quando precisou retornar ao aeroporto de Brasília, na manhã deste domingo (23). O incidente ocorreu pouco depois da decolagem, às 9h10. Segundo a Gol, o pouso aconteceu em segurança às 9h53, sem feridos.

A Inframerica, administradora do aeroporto, informou que o episódio não impactou as operações no terminal. "A aeronave pousou em total segurança", disse em nota.

Gol afirma que a tripulação identificou a colisão e optou pelo retorno ao aeroporto. A companhia disso em nota que os passageiros foram assistidos conforme a resolução 400 da ANAC, com possibilidade de reacomodação em outro voo, que decolou às 11h55, ou nos próximos voos disponíveis. A empresa ressaltou que "todas as ações referentes a esse voo foram tomadas com foco na segurança".