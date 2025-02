Aviador morre em tiroteio em frente a base da Força Aérea nos EUA

Um incidente no portão Truman da Base da Força Aérea de Kirtland, no Novo México (EUA), resultou em uma perseguição fora do complexo e deixou um aviador morto e outro ferido na madrugada deste sábado (22).

O que aconteceu

Força Aérea dos Estados Unidos confirmou que tiroteio ocorreu por volta das 2h da manhã de sábado (22). O episódio foi próximo a um dos acessos à base, localizada em Albuquerque, Novo México. De acordo com comunicado oficial da base, um aviador morreu no local, enquanto outro sofreu um ferimento na mão e foi levado ao UNM Medical Center para tratamento, sendo liberado em seguida.

A 377ª Esquadra de Segurança da Base respondeu à ocorrência no portão Truman, mas a situação evoluiu para uma perseguição fora da base, que culminou no confronto armado. As autoridades não divulgaram a identidade do atirador ou informaram se há alguém sob custódia.

Escritório de Investigações Especiais da Força Aérea está conduzindo a investigação, com apoio do FBI e do Departamento de Polícia de Albuquerque. Segundo o porta-voz da polícia local, Gilbert Gallegos, não há buscas por suspeitos adicionais.

Autoridades ressaltaram não haver ameaça ao público e que mais detalhes não serão divulgados para preservar a integridade da investigação. A Força Aérea também declarou que o episódio não se trata de um ataque externo nem tem relação com terrorismo, segundo a ABC News.