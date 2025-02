Vender reserva de ouro não ajudaria EUA a pagar suas contas, diz estrategista

Os Estados Unidos estão sentados em uma pilha de ouro, mas vender a reserva do metal precioso não ajudaria muito o governo federal a pagar suas contas.

Alguns estão questionando a quantidade de ouro que os EUA realmente possuem depois que Elon Musk, o CEO da Tesla e "funcionário especial do governo" que está ajudando o Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) do presidente Donald Trump, publicou a seguinte no X a seguinte frase: "Quem está confirmando que o ouro não foi roubado de Fort Knox? Talvez ele esteja lá, talvez não. Esse ouro é propriedade do público americano! Queremos saber se ele ainda está lá".

Trump respondeu a essa publicação em uma entrevista no Air Force One, dizendo: "Vamos entrar em Fort Knox, o lendário Fort Knox, para ter certeza de que o ouro está lá". Ele acrescentou que "se o ouro não estiver lá, ficaremos muito chateados". O republicano afirmou na quinta-feira que planeja ir a Fort Knox em algum momento.

De acordo com o Federal Reserve (Fed), os EUA detêm atualmente cerca de 261,5 milhões de onças de ouro em geral, com porções consideráveis armazenadas em cofres em Denver e West Point, bem como uma parte no Fed Bank de Nova York. Portanto, a quantidade total de ouro de propriedade dos EUA vale um pouco mais de US$ 770 bilhões a preços atuais.

Todavia, o valor contábil da participação do governo no ouro é de apenas US$ 42,22 a onça-troy. Isso remonta à década de 1970, quando o governo do presidente Richard Nixon estabeleceu esse preço para o ouro como forma de enfraquecer o dólar e conter a inflação.

De fato, a mudança para que o ouro seja marcado a mercado só pode ser feita por meio de uma lei do Congresso. Três membros republicanos da Câmara apresentaram um projeto de lei em 2023 para reavaliar a commodity aos preços atuais. Não está claro se isso ganhará força mais uma vez.

"É uma gota no balde em comparação com nossa dívida", disse George Milling-Stanley, estrategista-chefe do metal precioso da State Street Global Advisors. "A noção de que poderíamos reavaliar ou vender nosso ouro e pagar nossa dívida tem surgido de tempos em tempos, mas não há nem de longe tanto ouro em nossas reservas para fazer isso."

Não há ouro suficiente no planeta para pagar completamente a dívida. De acordo com o World Gold Council, o valor atual de todo o ouro no mundo é de US$ 20,5 trilhões.