TV Brasil transmite desfiles das escolas de samba de São Paulo

A folia chega mais cedo na TV Brasil com a transmissão, a partir deste sábado (22), dos desfiles das escolas de samba de São Paulo, direto do Sambódromo do Anhembi. Com exclusividade para São Paulo, a emissora pública transmite ao vivo, a partir das 21h, as apresentações do Grupo de Acesso 2.

Desfilam no primeiro dia da festa as escolas Raízes do Samba, Imperatriz da Paulicéia, Unidos do Peruche, Torcida Jovem, Pérola Negra, Morro da Casa Verde, Imperador do Ipiranga, Primeira da Cidade Líder, Brinco da Marquesa e Camisa 12.

Programação especial

Já no próximo dia 2, domingo de Carnaval, a emissora pública transmite, para todo o país, o desfile das escolas do Grupo de Acesso 1: Unidos de São Lucas, Mocidade Unida Mooca, Independente Tricolor, Unidos de Vila Maria, Tom Maior, Nenê de Vila Matilde, X-9 Paulistana e Dom Bosco de Itaquera.

Em parceria com as emissoras da Rede Nacional de Comunicação Pública (RNCP), a TV Brasil prepara uma programação especial de Carnaval, com transmissões ao vivo de diferentes partes do país. O especial Carnavais do Brasil inclui ainda a folia em Salvador (BA) e o desfile das escolas de samba de Vitória (ES).

A apresentação ficará a cargo de Muka, Bárbara Pereira, Marília Arrigoni, Tiago Alves, Bruno Barros e Flávia Grossi, que levarão ao público os detalhes da festa.

Desfile das Campeãs

Para encerrar as transmissões do Carnavais do Brasil, a emissora exibe para todo o país, no dia 8 de março (sábado), o Desfile das Escolas Campeãs do Grupo Especial de São Paulo, que conta com 16 escolas na disputa pelo título. A transmissão ao vivo, direto do Sambódromo do Anhembi, começa às 21h.