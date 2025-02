Trump demite chefe das Forças Armadas em meio a atritos com Pentágono

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na noite da última sexta-feira (21) a demissão e a substituição do chefe das Forças Armadas do país.

O que aconteceu

Trump demitiu o general Charles Q. Brown Jr, que ocupava o posto desde setembro de 2023. A medida foi anunciada pelo presidente na rede Truth Social. Brown, de 63 anos, é um oficial da Força Aérea desde 1984. Trump agradeceu aos mais de 40 anos de serviços do militar e afirmou, na publicação, que ele é "um cavalheiro e líder excepcional".

Substituto já foi anunciado. Na mesma publicação, Trump afirmou que o novo chefe das Forças Armadas será o tentente-general John Dan Caine, que também é da Força Aérea. O presidente afirmou que Caine é "um piloto talentoso, especialista em segurança nacional, empresário de sucesso e um combatente com experiência significativa".

Mudança ocorre em meio a atritos com o Pentágono. O secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth pediu à sua equipe no último dia 19 que se prepare para cortar dezenas de bilhões de dólares por ano do orçamento militar do país.

Segundo Trump, o novo chefe das Forças foi 'fundamental' na luta contra o Estado Islâmico. O presidente afirmou que Caine "foi fundamental para a aniquilação completa" do grupo fundamentalista durante o primeiro mandato do norte-americano.

Trump criticou o ex-presidente Joe Biden ao anunciar a troca. O presidente afirmou na Truth Social que Caine foi preterido pela gestão do antecessor para assumir o posto, "apesar de ser altamente qualificado e respeitado", mas que agora Caine vai "restabelecer a paz por meio da força".