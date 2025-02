Torino vence e complica ainda mais a situação do Milan

Nada parece dar certo para o Milan: quatro dias depois da eliminação no playoff da Liga dos Campeões diante do Feyenoord, a equipe lombarda perdeu por 2 a 1 na visita ao Torino (11º), neste sábado, pela 26ª rodada da Serie A.

Uma falha do goleiro francês Mike Maignan permitiu que o time de Turim abrisse o placar, num gol contra de Malick Thiaw, aos 5 minutos.

O goleiro do Torino, Vanja Milinkovic-Savic, defendeu um pênalti de Christian Pulisic e o Milan conseguiu empatar aos 74 minutos por meio do holandês Tijjani Reijnders.

Mas a alegria do Milan durou pouco, já que o lituano Gvidas Gineitis marcou para o Torino dois minutos depois, fechando o placar.

O Milan continua estagnado no sétimo lugar, a seis da quarta posição, que classifica para a Liga dos Campeões e no momento é ocupada provisoriamente pela Lazio, apesar de ter decepcionado com o empate em 0 a 0 na visita ao penúltimo colocado, o Unione Venezia.

Na parte inferior da tabela, a novidade foi a saída do Parma (17º) da zona de rebaixamento graças à vitória por 2 a 0 sobre o Bologna (8º).

O romeno Cristian Chivu estreou como treinador no banco do Parma, contratado até o final da temporada, após a demissão de Fabio Pecchia, na segunda-feira.

Chivu, que como jogador conquistou três títulos da Serie A e uma Liga dos Campeões pela Inter de Milão, estava sem clube desde que deixou as categorias de base da Inter em meados do ano passado.

Ange-Yoan Bonny (num pênalti aos 37 minutos) e o suíço Simon Sohm na reta final da partida (79') marcaram os gols do Parma.

O Bologna, com a derrota, permanece em oitavo, agora a seis pontos da zona da Liga dos Campeões.

--- Jogos da 26ª rodada do Campeonato Italiano (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Lecce - Udinese 0 - 1

- Sábado:

Parma - Bologna 2 - 0

Unione Venezia - Lazio 0 - 0

Torino - Milan 2 - 1

Inter - Genoa

- Domingo:

(08h30) Como - Napoli

(11h00) Hellas Verona - Fiorentina

(14h00) Empoli - Atalanta

(16h45) Cagliari - Juventus

- Segunda-feira:

(16h45) Roma - Monza

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Napoli 56 25 17 5 3 41 19 22

2. Inter 54 25 16 6 3 58 24 34

3. Atalanta 51 25 15 6 4 54 26 28

4. Lazio 47 26 14 5 7 47 34 13

5. Juventus 46 25 11 13 1 42 21 21

6. Fiorentina 42 25 12 6 7 41 27 14

7. Milan 41 25 11 8 6 37 26 11

8. Bologna 41 25 10 11 4 38 31 7

9. Roma 37 25 10 7 8 36 29 7

10. Udinese 36 26 10 6 10 33 37 -4

11. Torino 31 26 7 10 9 29 32 -3

12. Genoa 30 25 7 9 9 24 33 -9

13. Como 25 25 6 7 12 30 40 -10

14. Cagliari 25 25 6 7 12 26 39 -13

15. Lecce 25 26 6 7 13 18 42 -24

16. Hellas Verona 23 25 7 2 16 26 54 -28

17. Parma 23 26 5 8 13 32 45 -13

18. Empoli 21 25 4 9 12 22 38 -16

19. Unione Venezia 17 26 3 8 15 22 41 -19

20. Monza 14 25 2 8 15 21 39 -18

./bds/td-dr/iga/aam

© Agence France-Presse