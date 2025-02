Suprema Corte dos EUA não permite que Trump demita imediatamente chefe de agência

Por Andrew Chung e John Kruzel

WASHINGTON (Reuters) - A Suprema Corte dos EUA recusou na sexta-feira permissão para que Donald Trump demita imediatamente o chefe de uma agência federal de fiscalização, depois que a ordem de uma juíza bloqueou temporariamente o presidente republicano de destituir o funcionário.

O tribunal adiou a ação -- por enquanto -- sobre o pedido do Departamento de Justiça para suspender a ordem da juiza de 12 de fevereiro que havia bloqueado temporariamente a remoção de Hampton Dellinger como chefe do Escritório de Conselho Especial enquanto o litígio continua na disputa.

A agência independente protege os denunciantes do governo.

O caso marcou a primeira batalha legal envolvendo as ações de Trump a chegar ao principal órgão judicial dos EUA desde que ele retornou à presidência em janeiro.

A maioria conservadora de 6-3 da corte inclui três juízes nomeados por Trump durante seu primeiro mandato.

O tribunal disse que estava adiando a ação sobre o pedido do Departamento de Justiça até 26 de fevereiro, quando uma ordem de restrição temporária emitida pela juíza distrital dos EUA com sede em Washington, Amy Berman Jackson, deverá expirar.

Jackson emitiu uma ordem de restrição temporária em 12 de fevereiro, restabelecendo Dellinger em seu cargo até uma nova ordem.

Os juízes conservadores Neil Gorsuch e Samuel Alito discordaram da decisão do tribunal de não intervir por enquanto no pedido de Trump. Os juízes liberais Sonia Sotomayor e Ketanji Brown Jackson teriam negado o pedido.

Dellinger entrou com o processo depois de receber um e-mail em 7 de fevereiro informando-o de que Trump o havia demitido "com efeito imediato", sem oferecer motivos para a decisão. O processo de Dellinger disse que Trump excedeu seus poderes como presidente ao demiti-lo, uma vez que a lei federal permite a remoção do cargo apenas por "ineficiência, negligência do dever ou má conduta no cargo".

Nomeado pelo ex-presidente democrata Joe Biden, o mandato de cinco anos de Dellinger estava previsto para expirar em 2029. O Office of Special Counsel permite que os denunciantes façam revelações sobre supostas condutas impróprias em órgãos federais e investiga queixas de retaliação.

Ele também aplica uma lei dos EUA chamada Hatch Act, que limita a participação política dos funcionários federais.

Trump e seu governo têm se empenhado em reformular e reduzir drasticamente o tamanho do governo federal, demitindo milhares de trabalhadores e removendo chefes de agências independentes, entre outras ações.