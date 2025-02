Salão da Agricultura: presidente francês tenta apaziguar ânimos de produtores rurais

A atmosfera é um pouco mais pacífica do que no ano passado, mas Emmanuel Macron ainda precisa lidar com a raiva dos agricultores. Em visita ao Salão da Agricultura, o presidente francês começou o dia com reuniões, à portas fechadas, com organizações profissionais. O acordo da Europa com o Mercosul volta a ser tema.

Nada a ver com o clima de "guerra de trincheiras" de 2024. Depois das vaias e da violência que rodearam a visita de Macron ao evento no ano passado, em plena mobilização dos agricultores para exigir um "rendimento digno" e "consideração", o passeio presidencial deste ano começou mais tranquilo na manhã deste sábado (22). Porém, vale destacar que um sistema de segurança substancial mantém os visitantes à distância.

O presidente francês abriu a 61.º edição do evento, depois se reuniu com os principais sindicatos agrícolas, apelando a um "diálogo respeitoso" com os agricultores. A lei de orientação agrícola acaba de ser aprovada, mas o setor está em crise e as restrições ambientais foram mal recebidas. Uma medida é debatida, a descriminalização dos ataques ambientais quando não são voluntários, criticada por ambientalistas. Os agricultores não devem ser tratados como delinquentes, garante o chefe de Estado responsável por esta descriminalização.

Além disso, os agricultores não podem ser "a variável de ajuste" do poder de compra e de acordos comerciais, disse focando, especialmente, no Mercosul. Emmanuel Macron assegurou que continuará a procurar uma "minoria de bloqueio'" dentro da União Europeia sobre o acordo de livre comércio com os países do Mercosul.

No outono passado, a oposição a este tratado comercial serviu de grito de guerra para reavivar as manifestações dos agricultores, que dizem ser sufocados pela concorrência de produtos estrangeiros, produzidos com padrões menos exigentes em matéria de pesticidas ou antibióticos, por exemplo.

Durante o passeio entre os mais de 1.400 expositores e 4 mil animais, Macron falou ainda da sua viagem marcada para segunda-feira (23) a Washington: "entre aliados, não podemos fazer o outro sofrer" com taxas alfandegárias. Emmanuel Macron diz querer levantar o assunto com o presidente norte-americano, Donald Trump, que ameaça regularmente os países europeus com novos aumentos de impostos aduaneiros, como fez durante o seu primeiro mandato.