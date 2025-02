Rublev conquista em Doha seu 1º título ATP em 9 meses

O tenista russo Andrey Rublev, décimo do ranking mundial, venceu neste sábado o torneio ATP 500 de Doha e conquistou assim o seu 17º título no circuito masculino e o primeiro desde o sucesso em maio de 2024 no Masters 1000 de Madri.

Rublev venceu a final no emirado por 7-5, 5-7 e 6-1 contra o britânico Jack Draper (16º).

É a segunda vez que Rublev se sagra campeão em Doha, cinco anos depois do primeiro título. Até agora, o tenista de 27 anos não havia vencido nenhum torneio mais de uma vez.

No próximo ranking da ATP, que será divulgado na segunda-feira, ele subirá uma posição e ficará em nono.

Já Draper, semifinalista do último US Open, subirá ao 12º lugar, a melhor posição da sua carreira.

Rublev havia sido eliminado em sua estreia nos dois primeiros torneios de sua temporada. No Aberto da Austrália perdeu para o jovem brasileiro João Fonseca, o que havia levantou dúvidas que se dissiparam, pelo menos em parte, com o triunfo no Catar.

O torneio de Doha tinha como principal favorito desta edição o espanhol Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, que foi eliminado nas quartas de final pelo tcheco Jiri Lehecka.

No início da semana, o ex-número um do mundo Novak Djokovic também havia sido eliminado, no seu caso ao ser derrotado pelo italiano Matteo Berrettini.

