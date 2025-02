Roma prende a respiração após piora na saúde do papa Francisco

Diante do agravamento do estado de saúde do papa Francisco, o clima em Roma é de apreensão. A notícia de que seu estado continua crítico e que os médicos temem por uma infecção generalizada vem no momento em que centenas de peregrinos chegam à cidade para as celebrações do feriado católico do Jubileu 2025, que acontece a cada 25 anos.

O que aconteceu

Manifestações de solidariedade se intensificam. Com a ausência do maior representante da igreja católica no Jubilei, as demonstrações de apoio se intensificam na praça São Pedro.

Sala de imprensa está lotada. No Vaticano, o local está repleto de jornalistas italianos e estrangeiros que acompanham diariamente a evolução do quadro do papa.

Último boletim aponta "estado crítico". Divulgado às 19h07 (hora local de Roma, quatro horas à frente de Brasília), o documento aponta novas complicações que ainda não haviam sido mencionadas. Francisco teve uma crise asmática prolongada, passou por "aplicação de oxigênio em alto fluxo".

O Santo Padre continua vigilante e passou o dia em uma poltrona, mesmo sofrendo mais do que ontem [sexta,21]. No momento o prognóstico é reservado Boletim médico do papa

Francisco também passou por transfusão de sangue. Exames realizados hoje revelaram uma plaquetopenia (diminuição do número de plaquetas no sangue), associada a uma anemia, o que demandou as transfusões. Pela primeira vez, falou-se em "prognóstico reservado".

Francisco está internado no 10° andar do Gemelli. O hospital universitário de referência na Itália conta com uma capela onde o papa pode rezar e receber a eucaristia.

Em ritmo de conclave

Dois sucessores já foram cogitados por vaticanistas (jornalistas especializados na cobertura do centro do poder católico em Roma). Os nomes vieram à tona ainda no primeiro dia de internação.

Um deles é o do cardeal Pierbattista Pizzaballa, 59. O nome foi apontado por Francesco Antonio Grana, que cobre o Vaticano desde 2010, em um artigo no Il Fatto Quotidiano.

Pizzaballa é franciscano. Ele passou mais de trinta anos de sua vida na Terra Santa. Seria um representante italiano, mas com conhecimento único do Oriente Médio —a encruzilhada das três principais religiões monoteístas e um centro de um conflito perpétuo. No momento, seu nome está no topo das apostas.

Pizzaballa tem consciência disso e age com extrema cautela. Sabe ocultar habilmente sua visão, que é completamente independente —não por oposição prévia, mas porque deriva de uma experiência única na Terra Santa— em relação às históricas posições do Vaticano sobre a solução da questão entre israelenses e palestinos Francesco Antonio Grana, vaticanista, em artigo para o Il Fatto Quotidiano

Outro nome que surgiu na imprensa é do cardeal Pietro Parolin, 70. Nessa semana, inclusive, o Vaticano negou que ele tenha visitado o papa Francisco.

Efeito Biden

Jornal aponta pressão por renúncia. O Il Fatto Quotidiano provocou o debate sobre o que está sendo chamado de "Efeito Biden", uma pressão interna dentro do Colégio Cardinalício para forçar o pontífice, de 88 anos, a renunciar.

Renúncia ocorreria após Francisco se recuperar e retornar à Casa Santa Marta, onde mora. A decisão anteciparia o conclave.

Papa já denunciava a pressão há anos. "Ainda estou vivo. Apesar de alguns quererem minha morte. Sei que houve até reuniões em que achavam que minha condição era mais grave do que diziam. Estavam preparando o conclave. Paciência! Graças a Deus, estou bem", declarou recentemente.

"Lá fora, há quem diga que chegou minha hora", disse Francisco. Ele deu a declaração ao receber a visita da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, no Gemelli na última quarta-feira (19). "Sempre tentam me apressar", disse o pontífice.

Alguém, de fato, rezou para que o papa fosse para o paraíso, mas o Senhor das Missas decidiu me deixar aqui por mais um tempo. Papa Francisco

Não se vê uma foto do sacerdote católico desde que ele foi hospitalizado.