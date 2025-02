'Czarina do perdão' de Trump teve ajuda de Kardashian para sair da prisão

O presidente Donald Trump anunciou a escolha da ex-presidiária Alice Johnson, cuja pena ele comutou e posteriormente perdoou em seu primeiro mandato, como sua "czarina do perdão" para aconselhá-lo em futuros casos de clemência presidencial.

Quem é Alice Johnson?

A três meses de completar 70 anos, Alice Marie Johnson hoje é defensora de reformas no sistema de Justiça criminal dos EUA. A ex-presidiária do estado do Mississippi foi condenada à prisão perpétua em 1996 por seu envolvimento em uma organização do tráfico de drogas em Memphis. Posse de cocaína para distribuição, lavagem de dinheiro e transações financeiras criminosas ainda eram parte de sua ficha ao ser presa em 1993.

Alice era parte de uma operação que levava drogas de Houston a Memphis e repassava mensagens cifradas entre traficantes, de acordo com o jornal The New York Times. Ela teria dado entrada na compra de uma casa com três pagamentos que recebeu de menos de US$ 10 mil, o limite para transações não precisarem ser declaradas legalmente.

Alice Johnson com Kim Kardashian em 2018, em entrevista à rede americana NBC Imagem: NBC/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via

Johnson afirma que se envolveu com o tráfico por "desespero". Em carta publicada pelo site Mic em 2017, quando ela ainda cumpria sua pena, ela relatou que havia perdido seu emprego na empresa de entrega de correspondências FedEx, onde tinha trabalhado por 10 anos, ao se envolver com o tráfico.

A nova "czarina" havia sido demitida do emprego, segundo ela, por causa do vício em apostas. Na sequência, viu-se divorciada e perdeu o caçula de seus cinco filhos em um acidente de moto.

Eu me sentia um fracasso. Entrei em completo pânico e por desespero, tomei uma das piores decisões da minha vida para fazer um dinheiro rápido. Me envolvi em uma conspiração [do tráfico] de drogas. Alice Marie Johnson, ao Mic

Durante anos, seu caso foi defendido por organizações de direitos civis como a ACLU, que lutam pelo fim do encarceramento em massa. Sua pena perpétua era considerada desmedida por estas entidades, já que ela não havia cometido crime violento.

A busca por clemência de Alice Johnson ganhou notoriedade a partir de outubro de 2017, quando Kim Kardashian entrou no caso. A empresária, que estuda direito, passou a defender a comutação —isto é, a diminuição da pena— e até a clemência presidencial para a então presidiária publicamente.

Trump assinando a clemência de Alice Johnson oficialmente em 2020, após ter sua pena comutada em 2018 Imagem: Pool/Getty Images

Kardashian se encontrou com o genro do presidente, Jared Kushner, e com Trump, para pedir clemência a Alice no fim de maio de 2018. Menos de um mês depois, em 6 de junho, Trump comutou a sentença de Alice.

Alice foi uma convidada do presidente em fevereiro de 2019 para assistir seu discurso do Estado da União no Congresso. Ela foi aplaudida de pé pelos deputados e senadores na ocasião. Em agosto de 2020, um dia depois de ela realizar seu próprio discurso na Convenção Nacional Republicana, em que Trump foi votado como candidato à reeleição pelo partido, o presidente concedeu a ela o perdão presidencial definitivo por seus crimes.

Após conceder o perdão a Alice em 2020, Trump assinou o "First Step Act", projeto de redução de penas de prisão para crimes não violentos. No entanto, ele afirmou a conselheiros pouco depois que se arrependia, segundo o jornal The New York Times. Durante sua campanha em 2024, ele prometeu endurecer o combate ao crime, mas a aliança com Alice teria se provado frutífera nos últimos anos e ajudado a conquistar o apoio da base eleitoral negra.

The Czar of forgiveness has arrived!

Congrats @AliceMarieFree &Thank you @POTUS you couldn't have chosen a better person

What an incredible away to celebrate Black History month!

God Is Good!@bhorowitz pic.twitter.com/u2a5qWrw8S -- feliciahorowitz.eth (@FeliciaHorowitz) February 21, 2025

Nome de Alice como "czarina" foi anunciado em uma recepção que comemora o Mês da História Negra na Casa Branca. A decisão foi recebida com surpresa por parte do público e da imprensa americana, já que Trump tem eliminado iniciativas de diversidade e inclusão dentro do governo federal.

Alice esteve na prisão por fazer algo pelo qual hoje provavelmente não seria nem processada. Você tem sido uma inspiração para o povo e nós vamos ouvir suas recomendações [sobre pedidos] de clemência. Você vai encontrar pessoas como você. Trump à Alice Johnson durante a recepção

Alice queria trabalhar com o presidente para defender outros casos como o dela desde o fim do primeiro mandato de Trump, ainda de acordo com o Times. Em entrevista à TV americana em novembro de 2024, ela disse ter enviado mais de 100 pedidos de clemência à Casa Branca desde então, depois que o próprio Trump pediu a ela que elaborasse uma lista de pessoas que merecem perdão.