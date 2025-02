Papa Francisco não conduzirá orações dominicais pela segunda semana

CIDADE DO VATICANO (Reuters) - O Papa Francisco, que está sendo tratado em hospital por causa de uma pneumonia dupla, não aparecerá em público no domingo para conduzir sua oração habitual com os peregrinos pela segunda semana consecutiva, informou o Vaticano.

Francisco foi internado no hospital Gemelli, em Roma, em 14 de fevereiro, depois de sentir dificuldade para respirar por vários dias.

Sua equipe médica deu sinais contraditórios sobre sua saúde, dizendo aos repórteres na sexta-feira que, embora ele não estivesse fora de perigo, ele não tinha uma condição de risco de vida no momento.

O Vaticano emitiu uma breve declaração no sábado para dizer que o papa havia "descansado bem" durante a noite. No entanto, diferentemente dos dois dias anteriores, a declaração não mencionava se ele havia se levantado ou tomado café da manhã.

A assessoria de imprensa da Santa Sé disse mais tarde que o texto da oração do Angelus de domingo seria publicado em vez de lido.

Acredita-se que tenha sido a primeira vez que ele perdeu duas orações consecutivas do Angelus por motivos de saúde. Depois de passar por uma cirurgia intestinal em 2021, ele liderou o Angelus apenas uma semana depois, e pulou uma oração pública de domingo em 2023 após outra operação.

O Vaticano não divulgou nenhuma foto do papa de 88 anos desde que ele foi internado no hospital no início deste mês por motivos de privacidade, disseram seus médicos.

A pneumonia dupla é uma infecção grave que pode inflamar e afetar os pulmões, dificultando a respiração. O Vaticano descreveu a infecção do papa como "complexa", dizendo que ela está sendo causada por dois ou mais micro-organismos.

Francisco, que é papa desde 2013, tem sofrido com problemas de saúde nos últimos dois anos. Ele é particularmente propenso a infecções pulmonares porque, quando jovem adulto, desenvolveu pleurisia e teve parte de um pulmão removido.

