Marçal ironiza decisão que o tornou inelegível e cita 'tesão pela política'

O empresário Pablo Marçal (PRTB) criticou ontem, em uma transmissão ao vivo no YouTube, a decisão de um juiz eleitoral de São Paulo que o tornou inelegível por 8 anos.

O que aconteceu

Marçal afirmou que a decisão do TRE-SP "carece de provas". O ex-candidato à Prefeitura de São Paulo, que foi condenado em primeira instância por abuso de poder político, econômico e dos meios de comunicação, disse confiar que a sentença será derrubada. "Considere revertido. Realmente está faltando só um elo com a realidade: a prova. Não tem prova", disse.

O ex-candidato sugeriu que o "sistema" tenta excluir possíveis adversários do presidente Lula (PT) em 2026. "Esse sistema do Brasil, hoje, é um sistema pautado para ladrões. Então, o que eles vão fazer? Como não dá para ganhar de gente com sangue bom e com sabedoria, precisa eliminar os jogadores", disse Marçal. Ele defendeu que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) também fique elegível e possa disputar em 2026.

Marçal foi condenado por oferecer apoio a candidatos em troca de doações de campanha. Ele divulgou que gravaria vídeos para candidatos a vereador em troca de doação de R$ 5 mil. Em nota publicada na sexta (21), ele negou ter recebido dinheiro em troca de apoio e afirmou que continua "acreditando na Justiça".

O ex-candidato disse estar com 'tesão pela política'. Na live de sexta-feira, Marçal declarou que não se curvará as pressões e que não desistiu de reverter a inelegibilidade e de concorrer nas próximas eleições.

Decisão foi tomada em primeira instância. O juiz Antonio Maria Patiño Zorz, da 1ª zona eleitoral de SP, decretou a inelegibilidade do ex-coach a partir de ações protocoladas pela coligação do PSOL e também pelo PSB. Marçal pode recorrer ao próprio TRE-SP e, se a decisão for mantida, ainda cabem recursos ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e ao STF (Supremo Tribunal Federal).

Se alguém está me tentando parar aí, fica tranquilo, porque isso meio que... eu vou usar a palavra certa: tá aumentando meu tesão pela política. Entende? Então, eu quero deixar isso claro pra vocês. Nós vamos reverter essa situação. Nós vamos reverter essa situação. Eles estão engatilhando outras situações, meio que infinitas, mas esse sonho ninguém vai tomar

Pablo Marçal, em live transmitida na última sexta (21)

Apoio em troca de doações

A decisão do TRE-SP aponta que Marçal ofereceu apoio a candidatos a vereador em troca de doações. "Você conhece alguém que queria ser vereador e é candidato [...] Se essa pessoa é do bem e quer um vídeo meu para ajudar a impulsionar a campanha dela, você vai mandar esse vídeo [...] Essa pessoa vai fazer o que? Ela vai mandar um Pix para minha campanha, de doação, de R$ 5 mil. Fez essa doação, eu mando o vídeo.", disse ele, em 28 de setembro.

A publicação tinha um link para um formulário eletrônico. Intitulado "Oportunidade para você, candidato!", esse formulário oferecia um cadastro para que a equipe de Marçal entrasse em contato com os interessados em fazer as doações em troca dos vídeos.

Marçal negou ter recebido dinheiro com essa medida. "Gravei milhares de vídeos de apoio político para candidatos a prefeito e vereadores em todo o país e estou em paz por não ter feito nenhum vídeo em troca de apoio financeiro, conforme demonstrado na prestação de contas apresentada à Justiça Eleitoral", afirmou o ex-candidato na sexta (21), em nota.

A defesa diz que ele chegou a receber seis doações, mas que devolveu o dinheiro. Os advogados afirmaram que ele recebeu seis repasses após a divulgação do vídeo, mas que devolveu todos os valores em 28 e 30 de setembro e 8 de outubro. Os doadores não foram identificados no processo.