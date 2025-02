ONG vai à ONU para denunciar violência policial em Rondônia

Integrantes da ONG APMF (Assessoria Popular Maria Felipa) vão à ONU (Organização das Nações Unidas), em março, para denunciar a violência policial na periferia de Porto Velho. Entre 14 e 30 de janeiro de 2025, pelo menos dez pessoas foram mortas em operações, incluindo adolescentes e jovens.

O que aconteceu

A APMF diz que a polícia tem "imposto estado de terror" na periferia da cidade. Segundo a organização, a operação "Aliança pela Vida, Moradia Segura II" , deflagrada pela Polícia Militar em 13 janeiro, tem resultado em abordagens violentas, invasões de domicílio e execuções extrajudiciais sob o pretexto de combater o crime organizado.

A operação começou após a morte do cabo Fábio Martins. O policial foi assassinado com seis tiros na cabeça no dia 12, no residencial Orgulho do Madeira, zona leste da capital. Ele estava de folga. O homem suspeito de cometer o crime foi preso.

A ONG vai participar da 58ª Sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU. O encontro ocorre de 3 a 7 de março, em Genebra. Eles vão protocolar um apelo urgente pressionar autoridades brasileiras.

A atuação policial, que deveria garantir a segurança pública, tem imposto um estado de terror, afetando especialmente moradores negros, indígenas e de baixa renda.

diz a ONG, em nota.

A Assessoria Popular Maria Felipa também participará de debates na ONU sobre liberdade religiosa e tortura. No Debate Geral do Alto Comissariado o grupo discutirá o impacto dos algoritmos digitais na disseminação da violência e do racismo.

Procurado, o governo de Rondônia não respondeu a reportagem. Assim que houver manifestação, a matéria será atualizada.